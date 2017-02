Tagli di capelli corti e medi 2017: il caschetto scalato per la primavera estate 2017

Tagli di capelli 2017: il caschetto scalato. Le ultime tendenze di capelli per la primavera estate 2017 puntano su chi ama la mezza lunghezza. Il caschetto lungo e scalato è un’acconciatura versatile che si può vivacizzare con tanti tipi di styling: mosso, liscio, sfilato. La parola d’ordine è irregolarità. Sulle passerelle della New York Fashion Week 2017 ha sfilato una versione super contemporanea del classico caschetto da portare liscio o leggermente mosso fino alle spalle. Molto chic sia nella versione liscia che nella versione mossa. Scegliere un caschetto scalato, soprattutto quando si approssima l’arrivo della stagione calda, è una scelta vincente per i propri capelli.

Tagli di capelli 2017: il caschetto scalato e le colorazioni.

Il caschetto è un taglio piuttosto semplice da gestire per tutti le tipologie di capelli (lisci, mossi e anche ricci), ed è allo stesso tempo un taglio molto versatile che permette di sbizzarrirsi con gli styling e soprattutto consente di ottenere, grazie alla scalatura, un effetto voluminoso sulla nuca, utile specialmente a chi ha problemi di capigliatura fine. Inoltre, lo scalato, chiama anche i giochi di colore: dunque con i caschetti è possibile optare per hair chalk, shatush, meches e riflessi, dando di volta in volta nuova vita al proprio aspetto. Perfetto anche con la frangia o con il ciuffo laterale.