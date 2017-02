Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della puntata del 2 marzo 2017: Emma e Francesco vivono insieme nella palafitta

Un passo dal cielo 4 torna stasera, giovedì 23 febbraio 2017, con una nuova, avvincente puntata. La settimana scorsa abbiamo assistito a diversi colpi di scena che hanno stravolto gli avvenimenti e hanno reso più intrigantela trama della fiction, Prima di vedere quali sono le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda stasera, 23 febbraio, e giovedì prossimo, 2 marzo 2017, facciamo un rapido punto della situazione. La scorsa settimana abbiamo assistito ad un triste avvenimento: il corpo di Eleonora è stato trovato nel lago… Dare la notizia alla piccola Zoe è stato terribile, ma ancora più terrificante è stato scoprire chi è stato l’autore di questo terribile delitto: le indagini, in un primo momento concentrate sul maestro, si sono chiuse su Anna, che, durante l’interrogatorio, è crollata e ha confessato di aver ucciso la sua migliore amica per gelosia. Eva, intanto, ha deciso di partire a Los Angeles per raggiungere Fedez: tra Vincenzo e la carriera, la modella ha momentaneamente scelto di dare la priorità alla sua carriera. Vediamo ora quali sono le anticipazioni della puntata di Un passo dal cielo 4 di stasera, 23 febbraio 2017.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, 23 febbraio 2017.

Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 in onda stasera, giovedì 23 febbraio 2017, polizia e forestale indagano sul ritrovamento in fin di vita di una giovane donna. Emma, intanto, è in coma, e Francesco non la lascia un attimo: rimane sempre in ospedale a scrutare eventuali segni di miglioramento. Eva è partita per raggiungere Fedez a Los Angeles, e Vincenzo, convinto della fine della sua storia, cerca di trovare la forza per andare avanti e accetta di partecipare ad un torneo di curling con Huber. Emma, intanto, si sveglia dal coma e prende una decisione…

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di giovedì 2 marzo 2017.

Giovedì 2 marzo 2017 andrà in onda una nuova puntata di Un passo dal cielo 4. Secondo le anticipazioni ufficiali, Emma è convalescente, e non può vivere da sola nei boschi. Per questo, si trova a condividere la palafitta con Francesco, e la sintonia che c’è sempre stata tra i due sembra aumentare… Cristina, intanto, convince Vincenzo ad andare avanti dopo la fine della storia con Eva, e lo induce a conoscere persone nuove. A San Candido, però, si presenta Hans, l’ex di Cristina… Nella palafitta, intanto, si presenta Carlo, una persona che un tempo ès tata importante per Emma…