Uomini e Donne anticipazioni: scontro tra i due tronisti del trono classico e liti e delusioni nel trono over

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: scontri e gelosie tra i due tronisti. Nella giornata del 22 Febbraio 2017 è stata registrata una nuova puntata del trono classico con i tronisti Luca e Marco. Il nuovo trono non ha avuto un inizio proprio rose e fiori ma i due si sono scontrati molto in studio dopo che Luca ha visto che l’altro tronista ha chiesto a Soleil di uscire con lui in esterna. La corteggiatrice accetterà la proposta di uscire con il nuovo corteggiatore? E come prenderà la cosa il tronista Luca Onestini? Per scoprirlo non ci resta che attendere perché nelle puntata di oggi vedremo dame e cavalieri del trono over.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: continuano le liti e le delusioni d’amore.

Nella puntata di ieri abbiamo lasciato il cavaliere Michele tra i due fuochi di Gemma e Cristina dove entrambe hanno deciso di non continuare la conoscenza. Nella puntata di oggi continuerà la lite tra i tre e le due “nemiche” , che si sono ormai coalizzate, faranno scempio del cavaliere. Si volterà poi pagina con altri protagonisti ma le delusioni d’amore saranno ancora protagoniste. Stavolta sarà Valentina a lamentarsi. Giorgio è uscito con Astrid, la frequentazione ha però subito un arresto che potrebbe portare alla rottura. Entrambi lamentano delle mancanze, lui si aspettava un’accoglienza migliore, ma nel pubblico c’è chi lo critica e lo accusa di essersi montato la testa. A difenderlo interviene Tina Cipollari.