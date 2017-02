Verissimo: anticipazioni ed ospiti della puntata di sabato 25 febbraio 2017

Verissimo, anticipazioni ed ospiti. Sabato 25 febbraio 2017 andrà in onda una nuova puntata di Verissimo, condotto come sempre dalla bellissima Silvia Toffanin. Come ogni settimana lo studio si animerà di moltissimi ospiti, i quali si racconteranno in lunghe interviste per parlare della loro vita professionale e personale. Nella scorsa puntata erano stati ospiti Paola Cortellesi ed Antonio Albanese, ora al cinema con il film Mamma o Papa? e Dayane Mello, reduce dalla sua esperienza all’Isola dei Famosi 2017. La ragazza è inoltre attualmente legata sentimentalmente a Stefano Bettarini, inviato del programma. Come ogni settimana si tornerà a parlare de Il segreto, la fiction più seguita in Italia.

Verissimo, anticipazioni ed ospiti: Nathaly Caldonazzo ospite in studio.

Sabato 25 febbraio 2017 tornerà una nuova puntata di Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin. Secondo le ultime anticipazioni ci sarà ospite in studio Nathaly Caldonazzo, la penultima eliminata dall’Isola dei Famosi 2017. Anche questa volta si parlerà de Il segreto, la fiction amatissima in Italia; non è ancora trapelato il nome dell’attore o dell’attrice che sarà ospite questa settimana, ma non appena verranno resi noti i nomi vi aggiorneremo.