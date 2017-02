Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: le news ad oggi 24 febbraio 2017

Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi venerdì 24 febbraio 2017. In attesa di conoscere le nuove evoluzioni del dibattito sui temi della giustizia, ecco le ultime news sulla situazione carceri e detenuti. Prosegue lo sciopero della fame di Rita Bernardini da almeno 20 giorni per sensibilizzare sui temi della Riforma Penitenziaria ma per adesso grandi novità sul fronte della giustizia non se ne prospettano.

A Ferrara il Pd e Si chiedono più fondi per le attività del Garante dei detenuti. Secondo quanto riportato da estense, i consiglieri Baraldi (Pd) e Fiorentini (Indipendente per Sinistra Italiana) avrebbero chiesto con un emendamento al bilancio di previsione 2017/19 del Comune di Ferrara che il fondo al Garante passi da 500 a 5.000 euro. “Un emendamento – spiega Fiorentini – che si prefigge di aumentare le risorse a disposizione del garante per iniziative non solo di sensibilizzazione ma anche di intervento diretto in attività di educazione, socializzazione e formazione professionale all’interno del carcere di Ferrara. Nell’ultima relazione il garante uscente Marighelli aveva illustrato al consiglio come i pochi fondi a sua disposizione (500 euro, che ora vogliamo portare a 5000) aveva acquistato la vernice per far verniciare ai detenuti alcune pareti del luogo in cui vivono e le marche da bollo per i diplomi dei carcerati che avevano seguito corsi di istruzione durante la detenzione. Mi piacerebbe se riuscissimo a rendere possibile ritinteggiare l’intero carcere entro al fine del mandato, e magari permetterci qualche diploma in più”.

Nella Casa circondariale di Trento, secondo quanto riportato da idolomiti il personale in servizio è costretto ad effettuare molte ore di lavoro straordinario per sopperire alla carenza di organico e pare che la situazione sia destinata a peggiorare. Al Ministro della Giustizia è stata presentata un’interrogazione urgente per portare all’attenzione del Governo la difficile situazione in cui si trova la Casa Circondariale di Trento dal senatore Franco Panizza.

