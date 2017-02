Anticipazioni Beautiful, la settimana del 27, 28 febbraio 1, 2, 3 e 4 marzo 2017. L’aut aut di Steffy a Quinn: o nonna o suocera!

Anticipazioni Beautiful, tutte le trame della settimana del 27, 28 febbraio e dell’1, 2, 3 e 4 marzo 2017 – «Emozioni ai primi di marzo!» – Eccoci finalmente alle nuove anticipazioni che riguardano la prossima settimana, la prima del mese di marzo, della madre di tutte soap The Bold And The Beautiful, in italiano solo Beautiful. Pronte, come sempre, a regalarci emozioni, passioni e tanta suspense, queste anticipazioni di Beautiful di oggi, andranno infatti a raccontarci le trame delle puntate da lunedì 27 febbraio a sabato 4 marzo 2017, in onda, com’è d’uso, su Canale 5 alle 13:40. Che cosa ci riservano questi nuovi episodi? Fatti a dir poco avvincenti, vediamoli insieme!

«La decisione del patriarca». Anticipazioni Beautiful, tutte le trame della settimana del 27, 28 febbraio e dell’1, 2, 3 e 4 marzo 2017

Secondo le anticipazioni di Beautiful, dopo che Eric ha preso la sua decisione definitiva nei riguardi di Quinn, il patriarca provvede a comunicarla ai propri familiari. La sua intenzione è quella di stare con la Fuller, che dunque si stabilirà con lui a Villa Forrester in quanto sua nuova compagna e nuova designer di gioielli delle collezioni di punta. Steffy non può credere alle sue orecchie e monta in collera! Come una furia, si catapulta dalla sua nuova “nonna” alla quale lancia un drastico ultimatum: o lascia subito Eric, oppure lei divorzia da Wyatt! In seguito ripete la scena con il marito, con il quale taglia i ponti! Quanto a Thomas, il ragazzo difende Sasha dalle umiliazioni di Julius. La modella sorellastra di Nicole mostra la sua gratitudine al giovane Forrester con dei baci che si fanno di volta in volta sempre più appassionati: nuova love story in vista?