Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame del 24, 25 e 26 febbraio 2017: un amore difficile per Ramiro Castañeda?

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017 – «Rafaela: il fascino del mistero!». Scopriamo attraverso le anticipazioni de Il Segreto che alla fine Rosario Castañeda – essendosi accorta dell’affiatamento che si è creato fra i due giovani – rivela a suo figlio Ramiro la ragione per la quale sta proteggendo Rafaela, uno dei nuovi personaggi della soap di Puente Viejo. In effetti la donna emana un fascino del tutto particolare dovuto – oltre che alla sua notevole bellezza – all’aura di mistero che la circonda. Tutto ciò ha fatto colpo su Ramiro, e proprio per questo la madre lo mette sull’avviso, cercando di dissuaderlo dal legarsi a lei, che è una donna sposata.

«L’ostilità di Hernando e l’interesse di Elias per Camila». Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame di venerdì 24, sabato 25 e domenica 26 febbraio 2017

Secondo le anticipazioni de Il Segreto Rosario sta offrendo un rifugio e una protezione a Rafaela dalle violenze e dagli abusi del marito. Ed è proprio per non esporlo ad eventuali ritorsioni e vendette di questo consorte violento, che la madre dei Castañeda vorrebbe che suo figlio stesse alla larga dalla donna. Ma è difficile pensare che un uomo come Ramiro – deciso e avvezzo a tante avventure incontrate nel corso della sua vita – possa smontarsi di fronte a un ostacolo come questo. Infatti, pur non aspettandosi questa situazione, il fratello di Alfonso e Mariana non si tira indietro, e continua a star vicino a Rafaela. Intanto Camila e Beatriz diventano sempre più amiche. La Valdesace continua a essere profondamente turbata per l’atteggiamento distaccato, quando addirittura non ostile, del marito. A volte recrimina, ma più spesso soffre in silenzio. In questa difficile situazione che vige tra i due – coniugi per procura – si inserisce Elias, per il quale la bella cubana è stata un amore a prima vista…