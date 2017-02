Anticipazioni Una vita, le trame della settimana del 27, 28 febbraio e 1, 2 e 3 marzo 2017: doppio choc per Cayetana e Teresa!

Anticipazioni Una vita – Acacias 38, tutte le trame della settimana del 27, 28 febbraio e dell’1, 2 e 3 marzo 2017 – «Grandi rivelazioni ai primi di marzo!» – Ricche di grandi emozioni e di colpi di scena sono le trame delle puntate a venire della soap di Aurora Guerra, secondo quanto annunciano le anticipazioni di Una Vita. – Acacias 38! Attraverso gli episodi in onda da lunedì 27 febbraio a venerdì 3 marzo 2017 – come sempre sulla rete ammiraglia del Biscione alle ore 14:10, veniamo a sapere di una grande rivelazione, che cambierà profondamente e radicalmente i destini di tutti i personaggi della saga!

Le anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 sono pronte infatti pronte a rivelarci che Cayetana Sotelo, una volta entrata in possesso dei documenti di Peirò, interroga e chiede conto a Fabiana di quale sia stato anche il suo passato, oltre a quello di Teresa Sierra. Messa alle strette, la povera donna finisce per farle una sconvolgente rivelazione. In realtà la fedele domestica altri non è che sua madre!

Nel frattempo le anticipazioni di Una vita hanno in serbo un’altra rivelazione, questa volta per Teresa. La Sierra viene a sapere che Mauro sta per sposare Humildad. Molto dura è la reazione della bella maestrina: non vuole più vedere San Emeterio neanche in cartolina! Frattanto Martin e Casilda si scambiano un tenero bacio, mentre Ramon è assai preoccupato per Maria Luisa, che confida a Leonor di sentirsi profondamente cambiata. Frattanto Maximiliano dice al Palacios che vuole denunciare, attraverso un articolo che intende affidare proprio a sua figlia Leonor, le imposture di Malia. Venuto a saperlo, però, Felipe lo sconsiglia dal farlo, prospettandogli pericolose conseguenze…