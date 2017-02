Caterina Balivo, camicia in denim e short rosa a Detto Fatto di oggi, 24 febbraio 2017

Caterina Balivo, il look causal a Detto Fatto di oggi, venerdì 24 febbraio 2017. Caterina Balivo torna in tv con l’ultima puntata per questa settimana di Detto Fatto. Anche oggi la conduttrice presenterà tanti tutorial interessanti, ed anche oggi ha stupito con un look molto particolare. Caterina per la puntata di Detto Fatto di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, ha scelto di indossare un outfit casual reso chic da tronchetti alla caviglia neri con alto tacco a spillo: la conduttrice ha optato per una camicia in denim con borchie sul colletto e per degli shorts rosa confetto dal tessuto lucido.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, 24 febbraio 2017.

Caterina Balivo per la puntata di Detto Fatto di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, ha scelto di portare i suoi capelli sciolti, con fila laterale. Per quanto riguarda la piega scelta, la bella conduttrice ha deciso di portare oggi i capelli leggermente mossi, per un effetto vivace e frizzante.