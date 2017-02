Charlotte Casiraghi e Beatrice Borromeo. Tutte le ultime novità dal Principato di Monaco

Beatrice Borromeo, le ultime novità. Beatrice Borromeo è ormai agli sgoccioli della sua gravidanza. Le immagini pubblicate sul settimanale “Chi” la mostrano, infatti, all’uscita da un ristorante a Montecarlo con un pancione da record. Le foto sono di qualche giorno fa e mostrano che manca davvero poco al grande evento. Nelle foto Beatrice appare serena e rilassata, mentre esce dal locale in compagnia di un’amica. Il suo look casual chic è accompagnato da un raccolto improvvisato, come siamo soliti vedere la giovane nelle foto non ufficiali. Tra poco Beatrice e Pierre Casiraghi diventeranno genitori, ragalando a Caroline di Monaco il quarto nipotino, dopo Raphael figlio di Charlotte, Sasha ed India, figli di Andrea.

Charlotte Casiraghi: ultimo avvistamento a Milano.

Charlotte Casiraghi è arrivata in Italia da Parigi per presenziare alla sfilata di Gucci, nell’ambito della Milano Fashion Week autunno inverno 2017/2018. La giovane non è sfuggita all’occhio attento dei giornalisti che l’hanno fotografata al suo arrivo a Linate. Sorridente e senza trucco, Charlotte non si è sottratta alle attenzioni dei fotografi, mostrandosi serena e disponibile. A Milano è venuta da sola, lasciando a casa il figlio Raphael. La testimonial di Gucci, per il viaggio in aereo ha scelto un look comodo, composto da jeans e maglione, mentre nel front row della sfilata di Gucci ha indossato un bomber full paillette color oro, abbinato alle scarpe e dei jeans a vita alta color petrolio. La sua vita sentimentale sembrava ad una svolta dopo l’avvistamento in un bistrot di Parigi in compagnia dello spagnolo Thiago, ma di lui a Milano nessuna traccia.