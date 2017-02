Europa League, Roma-Villareal e Fiorentina-B. M’gladbach: i risultati finali e la cronaca. Serata di Europa League agrodolce per le due squadre italiane impegnate nei match di ritorno dei sedicesimi di finale di ieri, giovedì 23 febbraio 2017. La Roma perde 1-0 in casa contro il Villarreal ma si qualifica agli ottavi in virtù del risultato dell’andata (4-0 al Madrigal). Deludono le “riserve” di Spalletti, che non hanno sfruttato un’occasione importante per mettersi in mostra. Gli spagnoli passano in vantaggio al 15′ con Borre, che sfrutta un clamoroso svarione difensivo di Vermaelen.

Pessima la prova del difensore ex Barca, che era stato protagonista in negativo anche nella partita di Genova contro la Sampdoria. Solo un’ottima prova di Allison, il secondo portiere romanista, ha evitato ai padroni di casa di correre rischi maggiori in chiave qualificazione. Nella ripresa Perotti prova a trovare il pareggio prima con un colpo di testa e poi con un destro da fuori, parati entrambi da Fernandez. Partita insufficiente anche di Totti, in evidente difficoltà sul piano fisico nel ruolo di prima punta.

Clamorosa eliminazione per la Fiorentina di Paulo Sousa, che ora rischia di essere esonerato, contro il Borussia Moenchengladbach. I viola approcciano bene la gara e vanno in vantaggio con Kalinic al 15′. Al 29′ Borja Valero approfitta di un regalo della difesa tedesca e raddoppia. Al 44′ Stindl accorcia le distanze su calcio di rigore, concesso per un’ingenuità di Oliveira. Nel secondo tempo la squadra di casa crolla sotto i colpi di Stindl, autore di una tripletta. Il quarto gol del Borussia arriva al 60′ con un’incornata di Christensen.

La Fiorentina è così fuori dalla due coppe e senza obiettivi realmente raggiungibili in campionato. La zona Europa League dista 7 punti in classifica e a Firenze il clima attorno alla società si fa sempre più teso. La dirigenza viola e la famiglia Della Valle sono state oggetto di una pesante contestazione nel post-partita. Nel frattempo si vocifera di un presunto accordo già raggiunto tra Corvino e Giampaolo per l’anno prossimo. Si qualifica così solo la Roma, che dovrà sperare di non incontrare agli ottavi il Manchester United di Ibrahimovic, Mourinho e Pogba.

Gli altri risultati: S.Etienne-M. United 0-1, Fenerbahce-Krasnodar 1-1, Schalke 04-P. Salonicco 1-1, Osmanlispor-Olympiacos 0-3, A. Nicosia-A. Bilbao 2-0, Ajax-L. Varsavia 1-0, Zenit-Anderlecht 3-1, Besiktas-H. Beer Sheva 2-1, Genk-A. Giurgiu 1-0, Copenaghen-Ludogorets 0-0, S.Donesk-Celta Vigo 0-2 (DTS), Tottenham-Gent 2-2, S. Praga-Rostov 1-1, Lione-AZ Alkmaar 7-1.