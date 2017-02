Formula 1: svelata la nuova Ferrari del Campionato 2017. Una Ferrari ancora più rossa quella svelata oggi a Maranello. La nuova monoposto gareggerà nel campionato di Formula 1. Le novità: l’aumento del carico aerodinamico e dell’aderenza meccanica. Si chiama Ferrari SF70H, una sigla celbrativa dei 70 anni della Ferrari.

“Una grande emozione ogni volta che si scopre una nuova Ferrari, sia che si tratti di una vettura stradale sia che si tratti di una F1 – ha dichiarato a Federica Masolin di Sky Maurizio Arrivabene, il team principal della scuderia- Guardando la macchina oggi ho pensato a tutte le persone che nei mesi scorsi hanno lavorato con dedizione estrema, professionalità e attenzione su ogni dettaglio di questa macchina, frutto del lavoro di squadra, di un grande lavoro fatto dal team. Adesso, sempre con i piedi per terra, andiamo a Barcellona e faremo le due settimane di programma previsto. Poi solo a Melbourne capiremo dove saremo veramente” ha dichiarato il team principal Ferrari. La prossima settimana al via i test per Raikkonen e Vettel, pronti alla nuova avventura del Campionato di Formula 1.