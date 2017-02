Guida tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di sabato 25 febbraio 2017

Guida tv completa di sabato 25 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda sabato sera, 25 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il varietà Ballando con le stelle. Su Canale 5, invece, vedremo il programma C’è posta per te. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida tv di sabato 25 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Su Rai 1 andrà in onda il programma Ballando con le stelle, condotto da Milly Carlucci con tante novità e nuovi concorrenti. Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S. Los Angeles. Un nucleo di agenti speciali sono incaricati di studiare tutti i crimini legati al personale della Marina. Il secondo episodio tratta delle vicende della squadra dell’NCIS di New Orleans.

Su Rai 3 andrà in onda il programma Sono innocente, trasmissione condotta da Alberto Matano giunta al suo sesto appuntamento. La trasmissione che parla di errori giudiziari a causa dei quali delle persone sono accusati ingiustamente.

La guida tv di sabato 25 febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news sui programmi tv di Rete 4, Canale 5, Italia 1.

Su Rete 4 vedremo il film Beverly Hills Cop II – Un piedipiatti a Beverly Hills II. Beverly Hills è teatro di rapine, e l’autore lascia sul posto come indizi soltanto delle lettere… Le indagini proseguono, e si scopre che dietro a questa vicenda c’è un ricco uomo d’affari che vuole sfruttare il ricavato delle rapine per comprare armi per rivenderle al doppio del prezzo nell’ America centrale.

Su Canale 5 andrà in onda il varietà condotto da Maria De Filippi C’è posta per te, con tante storie da raccontare e tanti ospiti. Nuove soprese ci saranno per i telespettatori durante la puntata di sabato 25 febbraio 2017: tra gli ospiti ci saranno Luciana Littizzetto, Simona Ventura e Rocio Munoz Morales. Su Italia 1 vedremo il film L’era glaciale 4 – Continenti alla deriva. Scart riesce ad aprire un solco verso il centro della Terra mentre voleva seppellire la sua ghianda. Da questo solco si innesca la derica dei continenti… La separazione dei continenti dividei simpatici personaggi, che si ritrovano coinvolti in mille avventure.

Guida tv: i programmi tv di sabato 25 febbraio febbraio 2017 e le ultime anticipazioni e news su La7.

Sabato sera, 25 febbraio 2017, su La7 andrà in onda la serie tv L’ispettore Barnaby. Nella puntata in onda stasera, delitti ed omicidi si susseguono in una tranquilla cittadina nella contea di Midsomer, in Inghilterra.