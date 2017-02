Isola dei Famosi 2017, il daytime al 24 febbraio 2017: penalizzazione per i naufraghi, ecco perché

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, il daytime al 24 febbraio 2017: nuova prova ricompensa. All’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 i naufraghi sono impegnati con una nuova prova ricompensa. Tutti prendono parte alla sfida tranne Raz, che sostiene di voler rimanere a controllare il fuoco, dato il cattivo tempo che si è abbattuto sull’Isola. La prova ricompensa che devono disputare i naufraghi è stavolta individuale: il premio andrà solo ai due vincitori, che non potranno dividerlo con i compagni. I naufraghi devono comporre una combinazione di sei cifre: l’esattezza della combinazione permetterà loro di estrarre un bastone incastrato in una ccassa. A vincere questa nuova prova ricompensa sono Giulio Base e Giulia Calcaterra, che si aggiudicano un piatto a testa di aragosta.

I naufraghi al ritorno sull’Isola delle Terre hanno una brutta notizia: la partecipazione alla prova ricompensa è obbligatoria per tutti i naufraghi, e la mancata partecipazione di uno di loro comporta una penalità per il gruppo. L’assenza di Raz comporta che i due vincitori della prova ricompensa avranno solo un piatto di aragosta da dividere, e non uno ciascuno. I naufraghi sono molto infastiditi dal comportamento di Raz, che si giustifica dicendo che solo con il fuoco mangiano tutti loro.