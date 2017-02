Isola dei Famosi 2017: un piano per “eliminare” il naufrago Raz Degan… Raz Degan sembra essere uno dei naufraghi più bersagliati di questa edizione dell’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, i suoi colleghi sono infatti coalizzati contro di lui. Samatha De Grenet pare avere una strategia per eliminare dal gioco Raz e sarebbe quello di metterlo in nomination contro altri naufraghi. Un piano condiviso anche da altri… Il comportamento del bel modello non piace per via dei suoi isolamenti e per la mancata volontà di partecipare alle sfide.

Isola dei Famosi 2017: il confronto tra Samantha e Raz Degan…

Il vento fa volare il telo che i naufraghi avevano sottratto a Raz Degan e da lì ne nasce un acceso confronto tra Samantha e Raz, ma a scontrarsi sono anche Giulia Calcaterra e Moreno. La prima pensa che il rapper indossi una “maschera” sull’Isola dei Famosi 2017 Ed.12… Sarà davvero così? Intanto anche Nancy non sembra trovarsi bene con Moreno. Il nervosismo è altissimo sull’Isola e non sembra voler saperne di far spazio alla conciliazione…