La riforma Madia, i cinque decreti che riorganizzano la Pubblica Amministrazione

Il nuovo Testo unico sul pubblico impiego, con la revisione del sistema di valutazione, dal piano straordinario di assunzioni per i precari storici e da una norma che salva i salari accessori, il polo unico delle visite fiscali gestito dall’Inps, la revisione dei ruoli delle forze di polizia e la riorganizzazione dei corpo dei vigili del fuoco, la nascita del documento unico per l’auto che sostituirà certificato di proprietà e libretto di circolazione: questi sono i cinque decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione approntata da Marianna Madia, che giunge al traguardo dopo vari intoppi. Ci fu infatti la bocciatura di quattro provvedimenti attuativi da parte della Consulta per difetto di intesa con le regioni. Restano in cantiere i decreti sulle partecipate e i furbetti del cartellino.

Un passo verso la fine del congelamento degli stipendi: previsti aumenti medi di 85 euro mensili

Madia ha dichiarato: “Sui dipendenti pubblici sono pronta a fare una direttiva all’Aran e, di fatto, ricominciare un percorso formale per riaprire la stagione contrattuale ferma da diversi anni”. Infatti il nuovo testo unico rappresenta il primo passo per tradurre in pratica l’accordo quadro sullo sblocco dei rinnovi contrattuali firmato lo scorso 30 novembre – che prevede aumenti medi di 85 euro mensili – e porre fine a sette anni di congelamento degli stipendi. A condurre la trattativa per il governo sarà l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran). Sempre secondo la ministra Madia, “al rinnovo andrà la parte prevalente del fondo stanziato per la pubblica amministrazione in legge di Bilancio”.

Il piano straordinario di assunzione dei precari storici

Per sanare il problema del precariato nella pubblica amministrazione, il governo avvierà un piano straordinario di assunzioni attraverso concorsi interni per chi ha maturato almeno tre anni di lavoro anche non continuativo. In questo modo saranno stabilizzati circa cinquantamila precari, e scompariranno i co.co.co. Spiega ancora Madia: “In questi anni non si sono fatti concorsi per esigenze legittime dovute alla fase economica ma questo ha determinato che molto spesso nelle Pa si sono trovate persone che, su funzioni ordinarie, hanno avuto contratti reiterati di anno in anno e alla fine sono finite per trovarsi in situazioni di precariato strutturale. Ora ristabiliamo dei principi di mancata giustizia che ci sono stati nel passato e proviamo a dare delle prospettive di giustizia per chi oggi vuole lavorare nella Pa. In questo decretoc’è una soluzione generale che consente alle amministrazioni di assumere chi ha già fatto concorsi o di programmare concorsi con delle riserve per assumere persone non su esigenze straordinarie ma su esigenze ordinarie, su fabbisogni necessari per buona funzionalità delle amministrazioni”.