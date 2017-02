MotoGP 2017, ultime news e dichiarazioni ad oggi 24 febbraio 2017.

MotoGP 2017 ultime news ad oggi. Scopriamo le ultime notizie sulle scuderie della MotoGP e sui protagonisti, che a marzo torneranno a sfidarsi sui circuiti mondiali. La Honda dopo i test ufficiali di Sepang e Phillip Island è tornata di nuovo in pista, nei giorni scorsi, sul circuito di Jerez, per dei test privati. Lo ha reso noto tramite il proprio profilo Twitter. Nella giornata di giovedì Marc Marquez e Dani Pedrosa hanno nuovamente testato le loro moto.

MotoGp, per la Honda test privati a Jerez

Un importante lavoro è effettuato adesso dalla Honda sull’elettronica e sulla distribuzione di potenza del motore. In casa Ducati si parla invece dell’approdo di Jorge Lorenzo in scuderia.Paolo Ciabatti in un’intervista a Speedweek ha fatto un parallelo con Rossi all’epoca in Ducati: “Ducati Corse è molto diversa rispetto al 2011, ci sono altre persone a lavorarci. Innanzitutto c’è Gigi Dall’Igna come Direttore Generale e Direttore Tecnico. Inoltre abbiamo una moto molto differente da allora, con un telaio in alluminio come gli altri, mentre quella volta c’erano parti in carbonio. Nel 2016 abbiamo vinto con due piloti con stili di guida diversi, come Iannone e Dovizioso. In passato solo Stoner guidava bene la moto e riusciva a vincere. Non si può fare un confronto tra il 2011 e oggi”.