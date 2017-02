Pensioni anticipate e precoci. Le ultime novità ad oggi 24 febbraio 2017

Pensioni anticipate e precoci, le ultime novità. La cosiddetta “fase due” della riforma delle pensioni ha avuto il battesimo ufficiale con l’incontro che si è svolto lo scorso 21 febbraio tra il Governo ed i rappresentanti dei sindacati Cgil, Csil e Uil. “L’avvio della fase due del confronto sulle pensioni tra governo e parti sociali è andato bene”, è stato il commento del segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli ai microfoni di RadioArticolo1. Ghiselli, che ha presenziato all’incontro, ha fornito ulteriori dettagli sui prossimi passi della riforma delle pensioni. Nell’incontro il Ministero del Lavoro si è reso disponibile a riprendere il negoziato, dividendolo in due momenti. Il primo step consiste nella chiusura dei decreti attuativi. Per Ghiselli è una fase molto importante “perché si tratta di rendere operative delle norme a favore dei cosiddetti precoci, di coloro che possono andare in pensione con qualche anno d’anticipo grazie all’Ape social. È una materia assai delicata, dove gli aspetti anche tecnici sono rilevanti”.

Pensioni anticipate, Ape. Al via i decreti attuativi.

Nel corso dell’intervista sulla fase due della riforma delle pensioni, Ghiselli ha chiarito che ” già il 1° marzo è previsto un confronto sui decreti della fase uno, a cominciare da quello sull’Ape social, che va in parallelo con il tema dei lavoratori precoci, anche perché le casistiche sono le stesse e dobbiamo definire la platea, cercando di essere ampi”. Per quanto riguarda in particolare l’Ape social, il leader sindacale ha precisato:”Il perimetro lo stabilisce la legge, ma quando si parla di lavoratori edili, di addetti ad attività di facchinaggio e movimentazione merci, d’infermieri, di conduttori e personale viaggiante di treni, di lavori d’igiene ambientale, di lavoratori che accudiscono persone non autosufficienti, secondo noi, vanno tutti inclusi nelle nuove norme”.“

Per quanto rigurda le risorse a disposizione Ghiselli ha aggiunto:”Nell’incontro con noi, il ministro Giuliano Poletti ha riconfermato la volontà di rispettare gli impegni e che non è intenzionato a intervenire sui capitoli oggetto dell’accordo. Tra l’altro, parlando di Inps, è stato ribadito che la spesa previdenziale è compatibile da un punto di vista finanziario, quindi i limiti li prevede la legge di Stabilità e il lavoro che stiamo facendo ora è del tutto compatibile con quelle previsioni di risorse, sia pur limitate, secondo noi”.