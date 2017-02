Riforma pensioni. Le novità ad oggi 24 febbraio 2017

Riforma delle pensioni, le ultime novità. C’è soddisfazione da parte dei sindacati per la ripresa del dialogo con il Governo sul tema delle pensioni. Il segretario generale della Cisl, Annamaria Furlan, ha confermato che il dialogo con l’esecutivo è stato ripreso dal punto in cui si era interrotto il 28 settembre 2016, con la stesura del verbale d’intesa, che ha portato al pacchetto pensioni contenuto nella legge di Stabilità 2017. “C’è da parte nostra la conferma dei contenuti di quel verbale”, ha precisato Furlan. Il leader della Cisl ha chiarito che il confronto è sttao ripreso sia dal punto di vista tecnico che politico “su tutta una serie di questioni che avevamo individuato con il ministero anche sui temi del lavoro”.

Riforma delle pensioni: le prossime tappe.

E’ la stessa Furlan ricordare le prossime tappe della seconda fase della riforma delle pensioni. Il prossimo appuntamento sul tema delle pensioni tra le organizzazioni sindacali ed il Governo è stato fissato per il 1° marzo, con un gruppo di lavoro tecnico che sarà incentrato sulla stesura dei decreti applicativi delle misure contenute sulle pensioni nella Legge di Bilancio 2017. Successivamente si terrà un tavolo politico il 23 marzo sulle questioni relative alla vera e propria “seconda fase”, con il tema delle pensioni dei giovani e delle aspettative di vita. Nuovo tavolo il 9 marzo anche sulle tematiche del lavoro e degli ammortizzatori.

Il confronto sarà inoltre aperto anche al tema della governance dell’Inps più volte sollecitato dai sindacati. Una novità importante quest’ultima, ha osservato Furlan perché:” è un tema che da almeno tre anni la Cisl ha posto al Governo per trovare una soluzione e ristabilire un criterio di maggiore trasparenza nella gestione dei contributi”. “Anche la Corte dei Conti ha detto di recente che quel modello di governance non è più efficace o efficiente”, ha aggiunto. Per Furlan: “La bocciatura del bilancio di previsione 2017 da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell’Istituto di previdenza (Civ) al di là del merito, conferma l’urgenza di una riforma”. “Il Governo si è detto disponibile ad affrontare il confronto con chi rappresenta i lavoratori e le lavoratrici, quindi anche con le imprese”, ha concluso.