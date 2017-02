Riforma pensioni, oggi 24 febbraio 2017: le novità su pensioni anticipate, Milleproroghe, opzione donna, precoci, esodati, cumulo, rivalutazioni

Riforma pensioni di oggi, venerdì 24 febbraio 2017, le ultime news e novità. Le news sulle pensioni hanno visto il via libera alla Riforma della previdenza dei giornalisti. I ministeri del Lavoro e dell’Economia hanno approvato la delibera dell’Istituto di Previdenza che rende più stringenti i requisiti per il pensionamento per i giornalisti professionisti. L’Inpgi, come noto, è un fondo sostitutivo dell’assicurazione generale obbligatoria ma è stato privatizzato. La Riforma dell’Istituto, come riporta il sito Pensionioggi.it, presenta tra le varie novità il passaggio al sistema contributivo per tutti gli assicurati, l’innalzamento dell’età pensionabile a 66 anni e 7 mesi, una stretta alla pensione di anzianità. Tra le novità principali c’è una stretta sui requisiti per l’accesso al pensionamento di vecchiaia che viene gradualmente allineato a quello vigente nell’assicurazione generale obbligatoria entro due-tre anni.

Per i giornalisti uomini, dal 2017 scattano i 66 anni che nel 2018 diventano 66 anni e 7 mesi, allineandosi così al valore previsto nell’AGO. Per le giornaliste, 64 anni nel 2017, con un salto di due anni rispetto ai 62 anni vigenti sino al 2016 per passare a 65 anni e 7 mesi nel 2018 e quindi a 66 anni e 7 mesi nel 2019, quando l’equiparazione con i colleghi uomini sarà piena. Tutti i requisiti sia per gli uomini che per le donne, dal 2019, saranno adeguati automaticamente alla speranza di vita istat come previsto nell’assicurazione pubblica.

Riforma pensioni, al via la fase due del confronto.

Sul fronte pensioni, i sindacati guardano invece a tutelare gli accordi raggiunti in tema di defiscalizzazione e rafforzamento della previdenza integrativa, tra gli obiettivi della fase due del confronto. “Come vi avevo preannunciato si è tenuta la prima riunione del tavolo di confronto con il governo sulle pensioni” ha dichiarato il Segretario Generale Spi – Cgil Ivan Pedretti, spiegando che sono state “confermate tutte le decisioni prese nella legge di bilancio”, mentre sono state già calendarizzate due nuove date per i prossimi confronti. “La seconda fase dovrà affrontare molti temi importanti che riguardano i giovani, i lavoratori e i pensionati” ha quindi concluso Pedretti.

Oltre alla costituzione di una pensione di garanzia per i lavoratori che hanno effettuato versamenti nel sistema contributivo puro, vi è da approfondire il tema della speranza di vita in merito ai differenti lavori e dell’istituzione di un bonus (costituito da versamenti figurativi) per chi ha svolto lavori di cura in famiglia. Il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti ha spiegato di voler proseguire sulle basi di quanto già predisposto. “Il metodo che ha portato al verbale di intesa siglato dal Ministro del Lavoro e da Cgil, Cisl e Uil sulle Pensioni è sempre valido e proseguirà”.

Pensioni e previdenza complementare, le ultime novità.

Sul fronte pensioni e previdenza complementare, al via libera di Agci, Confcooperative, Legacoop (riunite nell’Alleanza delle cooperative) e Cgil, Cisl, Uil al percorso di accorpamento di Cooperlavoro, Previcooper e Filcoop, i tre fondi di previdenza complementare al quale aderiscono i lavoratori del sistema cooperativo. “È un accordo di portata storica”, commentano le parti, sottolineando che è “il primo nel suo genere in Italia e porta alla nascita di un fondo pensione unico per i lavoratori delle imprese cooperative”. Con oltre 117.000 iscritti e 1,8 miliardi di euro di patrimonio in gestione, il fondo unico della cooperazione si collocherà, viene spiegato, tra i maggiori fondi pensione nel Paese per iscritti (al quinto posto) e patrimonio (all’ottavo posto). Sindacati e cooperative, “a 15 anni dalla costituzione, avviano il più consistente progetto di fusione tra fondi pensione realizzato in Italia nell’ambito privato.

Le economie di scala consentiranno il contenimento dei costi e miglioreranno la dinamica dei rapporti contrattuali con gli enti gestori delle risorse patrimoniali, quantità e qualità dei servizi offerti e assetti organizzativi, consolidando la governance, in un quadro di rafforzamento dei legami solidaristici e di miglioramento delle relazioni industriali”.Obiettivo della fusione, proseguono, “è coniugare al meglio efficienza e rappresentanza, favorendo, attraverso il raggiungimento di dimensioni più competitive, una rendita migliore agli iscritti”. Le parti si sono “impegnate ad attivare tutte le iniziative necessarie per rilanciare e sostenere le adesioni anche per via contrattuale alla previdenza complementare con il fine di promuovere cultura ed educazione previdenziale.

Pensioni e Milleproroghe, ultime news.

Tante le novità introdotte dal decreto legge milleproroghe, tra cui le pensioni, oltre ai temi più svariati che hanno in comune la necessità di un intervento normativo per evitare possibili difficoltà legate alla cessazione di misure in vigore. Il provvedimento, su cui il governo ha posto la questione di fiducia alla Camera, sta per ottenere il via libera definitivo dal parlamento. Sono un centinaio le modifiche, inserite al Senato, che vanno ad aggiungersi al testo scritto dal governo. Sul fronte pensioni, i pensionati non dovranno restituire le somme percepite in più nel 2015, almeno fino al 2018. Slitta quindi di un altro anno il conguaglio, che sarebbe dovuto scattare nel 2017, da applicare agli assegni che due anni fa, per colpa dell’inflazione che è cresciuta meno rispetto a quanto previsto, sono stati rivalutati in modo troppo generoso.

Pensioni, decreto Milleproroghe ultime news.

Sul capitolo pensioni, secondo quanto riporta il sito Il Sussidiario Walter Rizzetto, aveva depositato due emendamenti relativi alla proroga di Opzione donna: uno per far sì che potesse essere utilizzata anche nel 2017, l’altra per arrivare al 2018, ma fatto che sia stata posta la fiducia sul testo del decreto Milleproroghe fa sì che non ci possano essere modifiche rispetto a quanto approvato dal Senato. Aggiungere gli emendamenti di Rizzetto, infatti, richiederebbe una terza lettura al Senato, che non sarebbe possibile anche per problemi di tempo.

Esodati, Cumulo, Opzione donna, ultime news.

Sul fronte pensioni, in particolare sulla questione cumulo gratuito, le lavoratrici desideravano utilizzare il cumulo gratuito per far valere i diversi periodi contributivi, al fine di ottenere il pensionamento tramite l’opzione donna. Sia le lavoratrici che i lavoratori esodati si dicono pronti a proseguire l’attività finalizzata a far valere le proprie rivendicazioni sul piano legale.

Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato opzione donna social, ha confermato in un post su Facebook che nella seduta di ieri alla Camera, dopo aver esaminato gli ordini del giorno, ha approvato in via definitiva il disegno di legge, già approvato dal Senato: S. 2630 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Proroga del termine per l’esercizio di deleghe legislative (C. 4304).Purtroppo nessun provvedimento sia sul cumulo contributi sia su Opzione Donna, come già anticipatovi, è incluso, ha sottolineato la Armiliato.

Pensioni anticipate ed opzione donna, il punto chiarificatore di Orietta Armiliato del Comitato Opzione Donna Social.

Intanto, nella giornata di ieri, il punto sulle pensioni anticipate e sul regime opzione donna, in particolare sulle voci di una possibile proroga, viene fatto Orietta Armiliato, che ancora una volta spiega le vicende attinenti a tale regime sperimentale. “Carissime, davvero incomincio ad essere stanca di dover continuamente intervenire per spiegare ciò che è oramai assodato, comunque la LdB2017 ha confermato quello che era un diritto, un diritto sancito da una legge dello stato che prima a causa di circolari interpretative e restrittive da parte dell’INPS e successivamente per una miopia del legislatore, non era stato possibile esercitare. Oggi tutto questo dopo una lunga e faticosa battaglia che ha visto molte di noi protagoniste, ha fatto si che la Legge fosse pienamente rispettata prima che si chiudesse il periodo di sperimentazione che è durato dieci anni, essendo la Legge datata anno 2004. Tale legge, non nega la possibilità di una Proroga ma, naturalmente, non si può invocare alcun diritto su ciò che attiene ad una eventualità/ipotesi/possibilità; tant’è che il Legislatore valutato il costo iniziale che tale misura comporta, ha ritenuto di non poter nè prorogare nè, meno che meno, renderla strutturale, nonostante nel tempo tale istituto generi significativi risparmi futuri e strutturali per le casse dello stato.

Ricordo che per poter fare in modo che la Legge si compisse senza contravvenire al suo dettato INPS, nell’anno 2015, ha richiesto una ulteriore copertura oltre a quello che era stato lo stanziamento iniziale pari a 2,5 miliardi di euro che al parere dei più è sembrato eccessivo ma che ha trovato una sua certificazione anche da parte della Ragioneria dello Stato che ne ha avallato la congruità ma non solo, per l’estensione inclusa nell’ultima Legge di Bilancio, ha richiesto ulteriori 257milioni.

Per comprendere che non sarà dunque possibile prorogare la misura, basta pensare che il Governo ha stanziato 7 miliardi di euro per tutto il comparto previdenza per il triennio 2017-2019 e che circa 2 miliardi sono già stati utilizzati per le misure presenti nella Ldb2017 quindi, i restanti 5mld, saranno utilizzati per coprire nuove misure fino all’anno 2019 compreso.Per quanto concerne quanto allocato nel 2015 e nel 2016 (Contatore) ricordo che tale fondo garantisce la possibilità di esercitare il diritto che, essendo diritto soggettivo, non può avere una temporalità imposta ovvero sarà esercitabile “ad libitum”.Queste sono le ragioni oggettive che ci hanno indotte ad aprire questo Comitato che ha lo scopo di chiedere, promuovere e supportare iniziative previdenziali che consentano di accorciare lo scalone per accedere alla quiescenza imposto (principalmente alle donne) dalla Legge Monti-Fornero, inserita in quello che è il Decreto Salva Italia”, conclude nel post Orietta Armiliato.

Pensioni, precoci, quota 41, fase due di riforma: le ultime dichiarazioni di Roberto Occhiodoro.

Gli ultimi aggiornamenti sull’incontro governo sindacati sulla riforma delle pensioni, viene fatto da Roberto Occhiodoro, del gruppo pubblico Facebook Lavoratori precoci uniti a tutela dei propri diritti. In un post di ieri Occhiodoro commenta così gli esiti dell’incontro:”Buonasera a tutte/i. Di seguito il resoconto della giornata di oggi che, come sapete, ha visto il Comitato Romano Laziale in presidio sotto il Ministero del Lavoro per l’incontro governo sindacati riguardante il discorso sulla previdenza.L’incontro ha avuto essenzialmente un aspetto metodologico, cioè sono state lanciate le basi per quanto riguarda la famosa ” fase 2″ della trattativa sulle pensioni ( ma non solo): infatti sono state definite le date per la discussione anche dei cosiddetti ” decreti attuativi” sulle decisioni prese in legge di stabilità.Le date che ci interessano particolarmente sono il 1 Marzo ( dove saranno discussi per l’appunto tali decreti) ed il 23 Marzo dove prenderà il via la ” fase 2″ di cui sopra e che vedrà la discussione vertere sull’aspettativa di vita e su una ” modifica” del sistema contributivo.Abbiamo inoltre preso contatti con il Professor Marco Leonardi che ha preso il posto del Professor Nannicini come controparte del Governo.Ci conosce già e si è dichiarato disponibile ad un incontro con noi che verrà calendarizzato ” al più presto”.Di ritorno dal Ministero del Lavoro abbiamo inoltre incontrato il Presidente Emiliano che conosce perfettamente la problematica dei lavoratori precoci e dei 41isti e che si è apertamente schierato con le nostre rivendicazioni e si è detto anche lui disponibile ad un incontro.

Considerazioni: da questo incontro governo sindacati non ci aspettavamo molto di più, ma sarà IMPORTANTE essere presenti sia il 1 marzo che il 23 per ribadire le nostre posizioni sia per quel che riguarda quota 41 e decreti attuativi sia per l’altrettanto fondamentale discorso sull’aspettativa di vita; anche il brevissimo confronto con il Professor Leonardi ci ha permesso di presentarci di persona e di strappare un impegno ad un confronto con noi. Anche l’appoggio del Presidente Emiliano ( prossimo contendente di Renzi alla guida del PD) alle nostre richieste lo reputiamo come un passo in avanti ulteriore ( se son rose fioriranno).Da ultimo un ringraziamento al Comitato Toscano che ha utilizzato la Camusso per farci recapitare una foto del Comitato stesso: grazie ragazze/i e a Patrizio Tettamanti ospite della trasmissione Mi Manda Rai 3″