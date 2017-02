Serie A, anticipi 26° giornata, Napoli-Atalanta e Juventus-Empoli: probabili formazioni, diretta TV e news. Domani, sabato 25 febbraio 2017, si giocano i due anticipi della 26° giornata di Serie A. Protagoniste Juventus e Napoli, che anticipano per preparare al meglio la semifinale d’andata di Coppa Italia, prevista per mercoledì 28 febbraio 2017. Il Napoli di Maurizio Sarri ospita alle 18:00 l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, per un match che promette spettacolo. Si affrontano forse le squadre che giocano il più bel calcio in Italia, in questa stagione. 54 punti per i partenopei, 48 punti per gli orobici.

Nel caso di una vittoria nerazzurra, Bergamo potrebbe addirittura sognare un posto in Champions League. Il Napoli scenderà in campo con il 4-3-3 sarriano, che predilige un falso nueve come Mertens al centro dell’attacco. Dopo la prova opaca di Verona, Pavoletti è destinato a riaccomodarsi in panchina. Diawara è favorito su Jorginho, mentre Zielinski giocherà titolare anche a causa dell’infortunio muscolare subito da Allan nella partita contro il Chievo. Gasperini avrà i suoi uomini migliori a disposizione: difesa a 3 con Toloi, Caldara e Masiello, Kessie e Freuler a centrocampo e Kurtic trequartista.

In attacco la coppia che sta spopolando sui social Petagna-Gomez. Sulle fasce giocheranno Conti e Spinazzola (scuola Juve). La Juventus è reduce dall’importantissima vittoria di Oporto nella gara d’andata degli Ottavi di finale di Champions League. Un piccolo problema tecnico ha costretto i bianconeri a ritardare il ritorno in Italia di 5 ore, per cui Allegri avrà a disposizione solo la giornata di oggi per preparare la partita contro l’Empoli, prevista per domani alle 20:45. Dopo il gol del vantaggio contro il Porto è lecito aspettarsi una maglia da titolare per Marko Pjaca che potrebbe agire sia nel ruolo di Cuadrado che nel ruolo di Mandzukic, a sinistra rientrando sul destro.

A centrocampo giocheranno Marchisio e (forse) Rincon, come a Crotone. El General è in ballottaggio con Lemina e Sturaro. Turno di riposo per Pjanic e Alex Sandro e la coppia di difensori centrali di Oporto (Chiellini e Barzagli). Torna Bonucci, dopo il chiarimento con Allegri. L’Empoli proverà a reggere l’urto bianconero con la sua buona organizzazione difensiva. Pucciarelli e Maccarone agiranno davanti al trequartista El Kaddouri. Diretta TV: entrambe le partite saranno trasmesse su Sky Calcio 1 e Premium Sport.