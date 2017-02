Tendenze capelli primavera estate 2017, i colori ed i tagli più belli per la prossima stagione. La primavera è oramai vicinissima e manca meno di un mese all’arrivo della stagione più calda. Con lei arrivano tantissime novità in fatto di tendenze moda, sia per quanto riguarda i capelli che per quanto riguarda abiti ed accessori. Tra le tendenze capelli più gettonate della prossima stagione una delle più belle si conferma la media lunghezza; il medium bob è stato molto molto apprezzato dalle star nella stagione appena passata, e la sua lunghezza appena sulle spalle lo rende un taglio di capelli adatto praticamente ad ogni tipologia di donna. Un altro suo punto di forza è sicuramente la praticità; è infatti facile da gestire ed è perfetto da portare anche spettinato. Se vogliamo rendere il nostro medium bob ancora più particolare, abbinarvi una frangia è quello che fa al caso nostro; a seconda della tipologia di viso esiste una frangia per ogni donna, basta scoprire la più adatta a noi. Vediamo quali sono le altre tendenze capelli per quanto riguarda la prossima primavera estate 2017…

Tendenze capelli primavera estate 2017: i colori più belli da sfoggiare!

Le tendenze capelli primavera estate 2017 vedono tra i tagli di capelli più apprezzati anche i cortissimi, i corti ed i lunghi. In tutti quanti i casi un trend molto apprezzato è il wet look, facilissimo da ricreare anche a casa grazie a cere, gel e lacche. Per quanto riguarda i tagli di capelli lunghi le scalature sono in primo piano, così da movimentare il nostro look senza rischiare l’effetto salice piangente. I colori capelli più belli della primavera estate 2017 sono estremamente sfumati e naturali; i castani incontrano le calde sfumature del caramello e del cioccolato, per un perfetto effetto baciati dal sole. I biondi sono super intensi ed incontrano anche le sfumature del rosa e del pesca, anche se il ghiaccio ed il platino rimangono due colorazioni super apprezzate.