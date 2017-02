Tendenze moda primavera estate 2017: i colori ed i modelli da sfoggiare per essere al top

Tendenze moda primavera estate 2017. La primavera è oramai alle porte e con lei arrivano tantissime tendenze in fatto di abiti ed accessori, per accontentare ogni tipologia di donna, dalle più classiche alle più eccentriche. Queste tendenze moda primavera estate 2017 richiamano infatti tanti trend del passato, dagli anni ’70 agli anni ’90. Per quanto riguarda i colori più in voga del momento, il giallo sembra essere il colore più apprezzato di sempre; declinato in tante versioni differenti lo ritroviamo negli abiti, dai vestiti ai pantaloni, senza dimenticare scarpe ed accessori. Insieme a lui il fucsia, il rosso ed anche i classici colori della terra, dal bianco al tortora. Vediamo quali sono i modelli e gli accessori più alla moda di questa primavera estate 2017…

Tendenze moda primavera estate 2017: giallo e fucsia tra i colori più in voga della stagione.

Tra le tendenze moda primavera estate 2017 un ruolo di primo piano lo giocano sicuramente gli abiti monospalla ed i plissettati. Modelli che richiamano un trend del passato insomma, così come la spalline bombate e voluminose. Le trasparenze la fanno da padrona tra le tendenze moda primavera estate 2017, con tulle e veli che mettono in mostra le nostre forme quanto basta. Anche gli abiti fantasia si confermano essere tra i modelli più in voga; fiori e righe sopra ogni cosa, anche in versione color blocking. Per quanto riguarda gli accessori, sono maxi collane ed orecchini pendenti, mentre le borse sono mini pochette che richiamano anche forme di animali esotici. Le scarpe platform sono tra i modelli più apprezzati di queste tendenze moda primavera estate 2017, anche in versione semi sportiva e futuristica.