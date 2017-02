Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: ancora acceso scontro tra i due tronisti!

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: Luca e le sue corteggiatrici. Mercoledì 22 febbraio è stata registrata una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e donne. Si parte con Luca che va a casa di Giulia. Lui si rammarica che sia scappata come se non le importasse nulla ma la ragazza replica che non vuole essere trattata male e non vuole soffrire, ma poi ci ripensa e torna in trasmissione. Luca va poi a parlare anche con da Soleil per sapere come stesse e poi le chiede cosa ne pensa del nuovo tronista. La corteggiatrice dichiara di trovarlo carino ma non è interessata a lui e se le chiedesse di uscire accetterebbe solo per provocare lo stesso Luca. In studio nasce una discussione tra i due, ma il bello deve ancora venire: Maria De Filippi annuncia che Marco ha visto Soleil, però lei ha declinato l’invito a conoscersi perché prova qualcosa per Luca.

Uomini e Donne, le ultime news e anticipazioni: le esterne dei tronisti.

Luca esce poi con Greta, e la corteggiatrice dichiara di essere anche già uscita con Marco. Tra i due tronisti non scorre buon sangue e negli studi di Uomini e Donne, Marco spiega che Luca gli fa una gran tenerezza perché tutte le sue offese sono indice di paura, ed è anche convinto che sia uscito con Greta per ripicca verso Soleil. Marco conosce poi Larisa che ammette di non essere stata subito colpita dall’aspetto, e lui si innervosisce perché lei lo ha giudicato da subito. Greta intanto, portata in esterni da entrambi, dice di non essere pronta a decidere con chi uscirà ma ammette che si è trovata meglio con Marco. Luca non rinuncia a conoscere Greta e Marco rilancia chiedendo a Soleil di uscire e lei accetta. Luca non è affatto contento e vuole capire da lei cosa sia successo per avere cambiato opinione e si sente preso in giro. Marco interviene per dire che dopo un mese e mezzo di frequentazione con una ragazza non sarebbe disponibile a conoscerne una nuova.