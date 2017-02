Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: l’esito della sfida a squadre e le prove per l’accesso al serale

Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: la sfida a squadre. Negli studi del programma di Amici ha inizio la sfida a squadre di questo speciale di Sabato 26 febbraio 2017. Si inizia con la sfida di ballo. Andreas esclude la Peparini dalle votazioni per non metterla in difficoltà. Vince Vittoria. Seconda prova di canto, Serena in Per me è importante contro Mike in Impressioni di settembre. Vince Mike. È la volta del ballo, Sebastian e Oliviero in una comparata mentre Ermal Meta canta Vietato morire. Sebastian esclude Kledi. Vince lui. Canto, Shady nell’inedito Stay home contro Federica in Forte e chiaro. Vincono i Senza Piani. Shady è comunque delusa e in lacrime dichiara: “Ho difficoltà a cantare questo brano, Boosta ci ha preso in pieno nell’arrangiamento, almeno non ho pianto”.

Amici 2017, le ultime news e anticipazioni: prove per conquistare il serale.

Thomas si presenta davanti alla commissione per provare a conquistare il serale e, come brano rappresentativo del suo percorso, sceglie l’inedito Scusa. Ma arriva il No da Di Francesco e Moro che dichiara: “Sei bravo ma preferisco altri”. Contrari la Titova e Garrison. Sì dagli altri prof. Tocca a Vittoria a cui viene chiesto un passo a due da Garrison. Il primo No arriva dalla Celentano che dichiara: “Non è fisicamente idonea, la trovo adatta solo allo stile di Veronica in cui non c’è bisogno di linee”. La Peparini la difende mentre Vittoria piange. La Celentano inferisce definendo la ragazza anche in sovrappeso e Vittoria scoppia in lacrime definendo la professoressa davvero cattiva. Il No arriva anche dalla Titova, da Garrison e da Kledi. Vittoria non ha accesso al serale.