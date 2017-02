Amici 2017 Ed.16 oggi speciale del sabato: le news ed anticipazioni puntata del 25 febbraio 2017. Amici 2017 Ed.17 torna anche oggi, come ogni sabato pomeriggio,con lo speciale del sabato su Canale 5. Seguiremo la diretta di oggi tra eliminazioni, ospiti, sfide ed esami di sbarramento, a poco dal serale della trasmissione che inizierà in primavera. Chi ci sarà nella puntata di oggi? Secondo le ultime indiscrezioni dovrebbero esserci come ospiti Ermal Meta ed Elodie…

Lo speciale di Amici 2017 Ed.16 di oggi sabato 25 febbraio 2017 si aprirà come sempre con la coreografia dei professionisti creata da uno dei professori di Amici. Proseguirà la sfida tra Tassorosso e Senza Piani. La scorsa settimana sono usciti dalla scuola Elisa e Francesco per fare spazio alle new entry Serena e Simone. La prima è stata esclusa dalle esibizioni così come anche Giulia. Riusciranno i professori con i loro schieramenti obbligatori a far esibire anche i ragazzi che sono stati eliminati dai loro compagni? Le tensioni intanto non mancano in vista del Serale di Amici 2017 Ed.16… Chi accederà alla fase più ambita? Appuntamento oggi a partire dalle 14.10 con la diretta scritta della puntata di Canale 5 per scoprire i momenti salienti.