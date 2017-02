Amici 2017 Ed. 16: ultime anticipazioni ed ospiti dello speciale di sabato 25 febbraio 2017

Amici 2017 Ed. 16, ultime anticipazioni ed ospiti in studio. Sabato 25 febbraio 2017 torna una nuova puntata di Amici 2017 Ed. 16 in onda a partire dalle ore 14.10 su Canale 5 con la conduzione di Maria De Filippi. La puntata sarà ricca di eventi ed ospiti in studio. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali prima di procedere con la consueta sfida a squadre del sabato ci sarà un tentativo di accesso degli allievi al serale; Mike Bird tenta infatti di accedere con la modalità che prevede la sfida di tre suoi compagni, ma il professore Carlo Di Francesco lo rimprovera, in quanto ha scelto lui i brani da far cantare ai suoi compagni, non facilitandogli il lavoro. La puntata vera e propria si apre con la sfida di Sebastian, che vince senza problemi e può continuare il suo percorso all’interno di Amici 2017 Ed. 16...

Amici 2017 Ed. 16, anticipazioni ed ospiti: i ballerini si esibiscono sulle note di Elodie ed Ermal Meta ospiti in studio.

Secondo le ultime anticipazioni questa puntata di Amici 2017 Ed. 16 vede la presenza di due ospiti davvero speciali, reduci dall’esperienza sanremese. Ad esibirsi sul palco di Amici 2017 Ed. 16 nella puntata di sabato 25 febbraio 2017 ci saranno infatti Elodie, con il suo brano Tutta colpa mia, ed Ermal Meta, il quale canterà Vietato morire. Secondo le ultime anticipazioni le due esibizioni saranno rese ancora più speciali grazie ai ballerini Andreas e Vittoria per Elodie e Sebastian ed Oliviero per Ermal Meta. Gli allievi proseguiranno poi con il tentativo di accesso al serale; i primi a presentarsi difronte alla commissione saranno Thomas e Vittoria…