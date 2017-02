Amici 2017 Ed. 16, le ultima news: l’esito della sfida e per Strego esibizione negata

Le ultime news e anticipazioni di Amici 2017 Ed. 16: le sfide per accedere al serale. Il serale è vicino e gli allievi hanno due modalità per accedervi: o avere il sì da parte di tutta la commissione sia di ballo che di canto o sfidare tre compagni. Mike ha deciso di sfidare Rosario, Riccardo e Michele per l’accesso al serale, decidendo tutti i brani e candidando Michele all’eliminazione. Di Francesco stoppa Mike e insorge: “Trovo la tua scelta indecente ed eticamente scorretta da non mettere i tuoi compagni nella condizione di esprimersi al meglio. Mike replica e cerca di difendersi: “Ognuno porta acqua al proprio mulino, dell’etica e della morale in un programma televisivo mi interessa poco. Le cose che penso davvero non le dico mai”. Ma Di Francesco insiste: “Una sfida è bella se è alla pari”. Alla fine Mike si convince e lascia i compagni liberi di scegliere ma Riccardo decide di non cambiare e di cantare quello che Mike aveva scelto per lui, trovando il suo modo di agire non del tutto errato. Comincia la sfida.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: l’esito della sfida.

Pierdaniele Menci, direttore generale della Sony Music, giudicherà questa sfida. Parte Mike con l’inedito Closer a cui risponde Rosario con il suo inedito Resto qui accanto. Il giudice afferma: “Due mondi diversi. Mike non era al massimo ma voglio che vada avanti. Rosario bravissimo”. La sfida continua Mike in Drops of Jupiter contro Riccardo in Fast car. Vince Riccardo e Michele è salvo.

Lo Strego in settimana ha mancato di rispetto il professore Braga deridendo la sua lezione sull’intangibile. Il prof chiede come provvedimento disciplinare la mancata esibizione nella sfida a squadre. Per Moro la punizione è eccessiva ma la Celentano invece è d’accordo. Lo strego non si esibirà.