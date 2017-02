Amici 2017 Ed. 16, le ultime news: Sebastian contro Daniele e le sfide per il serale

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: la sfida tra Sebastian e Daniele. Lo speciale di Amici 2017 Ed. 16 condotto da Maria de Filippi andrà in onda oggi, sabato 25 febbraio, dalle 14.10 alle 16 su Canale 5. Nella puntata di oggi di Amici 2017 Ed. 16 si parte con la sigla dei ballerini professionisti, oggi a cura dei Celentano. La conduttrice approva: “Mi è piaciuta”. Subito dopo la sfida di ballo per Sebastian che deve difendere il suo banco da Daniele. A giudicare Mauro Mosconi. Assolo e passo a 5 per Sebastian, mentre lo sfidante si cimenta in due assoli di hip hop. Al termine di ciò il giudice Mosconi dichiara: “Daniele, bella sensibilità musicale ma troppo forzato nelle espressioni. Sebastian, tu mi piaci tanto”. E vince lui senza possibilità di contestazioni.

Amici 2017 Ed. 16, le ultime news e anticipazioni: le sfide per accedere al serale.

Il serale è vicino e gli allievi hanno due modalità per accedervi: o avere il sì da parte di tutta la commissione sia di ballo che di canto o sfidare tre compagni. Mike ha deciso di sfidare Rosario, Riccardo e Michele per l’accesso al serale, decidendo tutti i brani e candidando Michele all’eliminazione. Di Francesco stoppa Mike e insorge: “Trovo la tua scelta indecente. Eticamente è scorretto non mettere i tuoi sfidanti nelle condizioni di esprimersi al meglio. E poi sfidi alcuni di loro al ribasso, contro Riccardo non fai un tuo inedito e gli chiedi una cover in inglese, contro Rosario tu fai un inedito e a lui chiedi una cover, a Michele chiedi di fare un pezzo che abbiamo definito inschierabile. È brutto come atteggiamento!”.

Mike replica e cerca di difendersi: “Ognuno porta acqua al proprio mulino, dell’etica e della morale in un programma televisivo mi interessa poco. Le cose che penso davvero non le dico mai”. Ma Di Francesco insiste: “Una sfida è bella se è alla pari”. Alla fine Mike si convince e decide di dare scelta libera agli altri.Però Riccardo ha da dire la sua: “la scelta di Mike non la vedo così sbagliata, io non cambierei”. Comincia la sfida.