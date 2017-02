Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: le news ad oggi 25 febbraio 2017…

Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi sabato 25 febbraio 2017. Arriva al 21esimo giorno di sciopero della fame l’esponente radicale Rita Bernardini. Scopo dello sciopero così come dell’impegno dei radicali italiani la sensibilizzazione sui temi della legalità, dell’amnistia e sull’urgenza di una Riforma Penitenziaria, attualmente auspicata non soltanto dalla politica ma anche dagli operatori del settore carcerario. Ecco le ultime news su carceri e detenuti ad oggi 25 febbraio.

Carceri e detenuti: ultime news ad oggi 25 febbraio 2017.

A Busto Arsizio, secondo quanto riportato da La Prealpina, il carcere sarebbe di nuovo al tracollo, con 383 detenuti e pochi educatori. “Stiamo tornando a livelli alti di presenze, il sovraffollamento si fa sentire” ha dichiarato Orazio Sorrentini, direttore della Casa circondariale di Busto Arsizio, dove mancano le risorse per l’area trattamentale, per favorire il reinserimento sociale. (…) Pende su di noi una spada di Damocle pesante. Una sentenza recente della Cassazione, nel dicembre scorso, ha stabilito che la superficie che deve essere messa a disposizione di ciascuno come spazio vitale minimo deve essere al netto dell’area occupata dal letto. Se la Corte europea dice che il detenuto deve contare su tre metri quadrati, nel caso in cui per buona parte della giornata possa restare fuori dalla cella, come avviene da noi, la legge italiana esclude dal computo i mobili. Dice che ognuno deve poter calpestare tre metri quadrati. Ebbene, considerando questo orientamento, ancora non consolidato, in alcune celle saremmo fuori norma”.

A Novara è stato nominato il Garante dei detenuti, l’ex direttore della Caritas Don Dino Campiotti eletto ieri dal Consiglio comunale con 24 voti su 30 presenti. Il garante regionale Bruno Mellano ha dichiarato: “Completiamo la rete dei 12 garanti nelle città piemontesi sedi di carceri. La nostra è la prima regione a farlo. I garanti hanno la facoltà di accedere anche senza preavviso agli istituti di pena al pari dei parlamentari e dei consiglieri regionali” riporta La Stampa.

Ti potrebbe interessare anche: Amnistia e indulto tutte le ultime news e novità.