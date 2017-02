Anticipazioni Il Segreto, le trame della settimana del 27, 28 febbraio 1, 2, 3, 4 e 5 marzo 2017: il segreto… dinamitardo di Rafaela!

Anticipazioni Il Segreto, tutte le trame della settimana del 27, 28 febbraio e 1, 2, 3, 4 e 5 marzo 2017 – «Un bacio inopinato!» – Siamo finalmente alle nuove anticipazioni – quelle della settimana a venire, la prima del mese di marzo – della soap spagnola El Secreto de Puente Viejo, in italiano Il Segreto, nata dal cuore e dalla penna di Aurora Guerra. Una settimana densa di eventi carichi di emozione, quella che andiamo a presentarvi! Innanzitutto vedremo il primo bacio tra Hernando e Camila. Sembra dunque che Dos Casas sia veramente innamorato della giovane cubana, pur avendola sposata per procura. Tuttavia, dopo essersi mostrato dolce e passionale nei suoi confronti, cambia di nuovo atteggiamento, e diventa nuovamente ostile con la Valdesace.

In effetti le anticipazioni de Il Segreto mostrano come Hernando confidi a Rogelia di amare veramente Camila, ma di non poter essere felice con lei a causa di un segreto… Elias, intanto, si scopre innamorato anch’egli della signora Dos Casas, che vede in lui un uomo capace di dedicarle quelle attenzioni e quella vicinanza che invece suo marito le nega… Nel frattempo Rafaela si mostra molto intrigata da Matías. Ma non era interessata a Ramiro? La protetta di Rosario inizialmente si era avvicinata a suo figlio in quanto credeva che l’uomo avesse contatti più stretti con i Santacruz… Il nuovo personaggio, infatti, è un’agente degli anarchici, che sta aiutando a organizzare un attentato contro la tenuta di Severo Santacruz, da essi odiato in quanto ricco latifondista.