Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame del 25, 26 e 27 febbraio 2017: André parte per l’Africa?

Anticipazioni Tempesta d’Amore, tutte le trame di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 febbraio 2017 – «La difficile verità di Clara» – Scopriamo attraverso le anticipazioni di Tempesta d’Amore che Clara va da Adrian per rivelargli quello che prova e che ha sempre provato per lui, fin dal giorno in cui l’ha conosciuto! La Morgenstern ha deciso così dopo una lunga conversazione con Tina, che l’ha convinta a recarsi da Lechner e di dirgli la verità prima che sia troppo tardi. Ma abbiamo visto nelle anticipazioni che Adrian, senza farla neanche parlare, la stoppa alla fonte con una proposta che alle orecchie della ragazza suona paradossale e, soprattutto, intollerabile: fargli da testimone alle sue nozze con Desirée! La ragazza cerca in ogni modo di sottrarsi a questo impegno con delle scuse, ma di fronte alle insistenze dell’amico incomincia a dirgli una parte della verità, e cioè che pensa che la Bramigk non sia la donna che fa per lui! Il giovane è colpito da questa uscita di Clara, ma rimane determinato nel voler sposare quella che è la madre del suo figlio in arrivo!

«I mille grattacapi di Oskar» Anticipazioni Tempesta d’Amore, trame di sabato 25, domenica 26 e lunedì 27 febbraio 2017

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore ci rivelano André è stato sollevato dal suo incarico di sindaco e decide di partire per l’Africa. Che ne sarà del rapporto con Melli? Frattanto Natascha e Michael cercano di mettere una pezza al grossissimo guaio combinato da Fabien rubando la moto di Oskar. Ma quest’ultimo ha anche parecchi altri grattacapi: oltre alle polemiche con Tina e Oskar, di cui è gelosissimo, c’è il problema dell’orologio dell’uomo ucciso da sua sorella Pia anni prima, che è tuttora nelle mani di Konopka…