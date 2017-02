Ballando con le stelle, anticipazioni e news 25 febbraio 2017: questa sera la prima puntata!

Ballando con le stelle, anticipazioni e news di sabato 25 febbraio 2017 – Torna stasera su Rai 1 con la dodicesima edizione, Ballando con le Stelle, il talent show dedicato alla danza condotto da Milly Carlucci. Tredici le coppie in gara che competeranno tra loro al ritmo di charleston, boogie woogie, danze latine e così via. Tanti i vip in gara per questa edizione 2017 con molti nomi famosi dello sport e dello spettacolo. A contendersi la corona di miglior ballerino ci sono il rugbista Martin Castrogiovanni insieme a Sara Di Vaira, Anna Galiena e Simone Di Pasquale, Alba Parietti e Marcello Nuzio, La giornalista Anna La Rosa e Stefano Oradei, Fausto Leali e Ornella Boccafoschi, Martina Stella a Samuel Peron, Simone Montedoro (Don Matteo) e Alessandra Tripoli, la modella russa Kseniya Belousova e Raimondo Todaro, Giuliana De Sio e Maykel Fonts, il judoca olimpionico Fabio Basile e Anastasia Kuzmina, Christhopher Leoni ed Ekaterina Vaganova, l’atleta paralimpico Oney Tapia e Veera Kinnunen, l’attore Antonio Palmese e Samanta Togni.

«Cantanti e criminologhe…» Ballando con le stelle, anticipazioni e news di sabato 25 febbraio 2017

Le anticipazioni e news di Ballando con le stelle mostrano che la giura sarà composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli. La novità della 12esima edizione di Ballando con le stelle è la presenza della criminologa Roberta Bruzzone e del cantante sardo Valerio Scanu. Ballerino per una notte Roberto Mancini, mentre l’orchestra sarà sempre diretta da Paolo Belli.