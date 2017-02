Carnevale di Acireale, domenica 26 febbraio 2017 gli eventi in diretta su YouTube!

La domenica di Carnevale si avvicina, e gandi e piccini si accingono a vivere il giorno più allegro dell’anno. Oltre alle maschiere ed alle feste private, ci si reca ad assistere ai bellissimi spettacoli che si terranno in molte città italiane. Acireale offre un vasto programma di spettacoli. Per l’occasione è stato organizzato un vero e proprio desk virtuale, che oltre a raccontare #live il Carnevale di Acireale, risponde in tempo reale alle richieste di turisti e cittadini: traffico, programma eventi, indicazioni stradali, logistica, parcheggi, curiosità, andamento e soste dei carri. Il mondo digital che ruota intorno al divertimento carnascialesco racchiude un pubblico trasversale che cresce di anno in anno, fino a diventare – in questa edizione 2017 – cuore pulsante della manifestazione.

“Abbiamo deciso di affidare il coordinamento al prof. Davide Bennato dell’Università di Catania, per potenziare gli spazi dei social network, oggi strategici per attrarre le nuove generazioni e offrire una vetrina globale ai maestri artigiani e alle bellezze della nostra città”, spiega il presidente della Fondazione Carnevale Acireale Antonio Belcuore . “L’anno scorso due milioni e 900mila utenti hanno seguito l’evento attraverso le pagine ufficiali di Facebook, Twitter, Instagram e YouTube: strumenti innovativi per “connettersi” con le atmosfere allegre di questi giorni. Speriamo di far crescere questo dato, a dimostrazione dell’impegno che tutta la squadra sta mettendo in campo”. Così la vetrina 2.0 – hashtag ufficiale #acicarnevale – diventa anche sportello al servizio degli utenti, con un’organizzazione che conta un team composto da 7 strategist – dislocati su più fronti – che seguono ogni minimo dettaglio e che postano in rete immagini colorate e rappresentative.

Acireale, esibizioni in diretta su YouTube per la domenica di Carnevale.

Domenica 26 febbraio, giornata clou del programma, la Fondazione inoltre trasmetterà – dalle 17.00 alle 21.00 – la diretta sul canale YouTube, con immagini della sfilata dei carri che verranno distribuite alle televisioni accreditate. “Il nostro Carnevale viaggia in tempo reale sulla rete: telefonini in mano per riprendere le esibizioni dei carri e postare video, foto e commenti. È questo il riscontro più evidente della bellezza della manifestazione”, continua il sindaco di Acireale Roberto Barbagallo, “è una grande festa popolare, e nonostante sia figlia di una tradizione che si perde nei secoli passati, oggi corre veloce e cavalca tutti gli strumenti della tecnologia per raggiungere nitidamente anche chi non può godersi lo spettacolo dalla piazza. Il riscontro già nei primi giorni di questa edizione è stato eccezionale. Il Carnevale di Acireale fa il giro del mondo: è emozionante rivedere gli scatti e le immagini dei giganti in cartapesta circondati dal barocco e dalle basiliche e cogliere in tempo reale la gioia e l’entusiasmo del nostro pubblico”.