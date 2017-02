Carnevale di Venezia 2017, Melissa Satta protagonista del Volo dell’Aquila

Carnevale 2017, Melissa Satta a Venezia. Giovedì 23 febbraio 2017 Melissa Satta è stata qualche ora a Venezia. La bella showgirl sarà la protagonista del Volo dell’Aquila che si terrà per la Domenica di Carnevale, 26 febbraio 2017. Melissa si è recata nell’Atelier Pietro Longhi dove ad attenderla c’era il titolare Francesco Briggi, insieme a Marco Maccapani, Direttore Artistico del Carnevale di Venezia e Piero Rosa Salva, Amministratore Unico di Ve.La. S.p.A., per l’ultima prova costume prima del lancio dal campanile di San Marco previsto per domenica a mezzogiorno.

Carnevale di Venezia, Melissa Satta tra i protagonisti.