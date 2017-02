C’è posta per te: anticipazioni ed ospiti della puntata di sabato 25 febbraio 2017

C’è posta per te, anticipazioni ed ospiti. Questa sera sabato 25 febbraio 2017 tornerà una nuova puntata di C’è posta per te, in onda in prima serata su Canale 5 con la consueta conduzione di Maria De Filippi. Questa sera partirà su Rai 1 anche Ballando con le stelle, programma rivale di C’è posta per te e proprio per questa ragione Maria ha deciso di schierare l’artiglieria pesante. Come ogni settimana i veri protagonisti di C’è posta per te saranno tutti coloro che hanno deciso di scrivere ad un parente o ad una persona cara per riavvicinarsi o semplicemente fargli una bella sorpresa. Vediamo quali sono gli ospiti di C’è posta per te secondo le ultime anticipazioni…

C’è posta per te, anticipazioni ed ospiti: in studio Bradley Cooper, Luciana Litizzetto e Rocio Munoz Morales.

Sabato 25 febbraio 2017 ritorna una nuova puntata di C’è posta per te in onda in prima serata su Canale 5. Secondo le ultime anticipazioni sarà una puntata davvero ricca di ospiti e di storie emozionanti. Sarà infatti presente nello studio di C’è posta per te in veste di ospite l’attore americano Bradley Cooper, mentre per quanto riguarda la comicità e la spensieratezza possiamo contare sulla presenza di Luciana Litizzetto. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali infatti, Luciana Litizzetto sarà ospite di C’è posta per te così come Rocio Munoz Morales per giudicare la performance sanremese di Maria De Filippi.