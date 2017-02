Guida Tv, tutti i programmi tv su Rai, Mediaset e La7 di domenica 26 febbraio 2017

Guida tv completa di domenica 26 febbraio 2017: tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo in dettaglio i programmi tv che andranno in onda domenica sera, 26 febbraio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la serie tv Che Dio ci aiuti 4. Su Canale 5, invece, vedremo la soap Il Segreto. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

Su Rai 1 andrà in onda la fiction Che Dio ci aiuti 4. Torna Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela con nuove avventure. Suor Angela ed Edo sono stufi di vedere Monica e Nico continuare a farsi la guerra quando è evidente che il sentimento tra di loro è diventato molto forte. Decidono, dunque, di mettere in atto un piano per farli avvicinare… Emma, intanto, è in attesa della visita di Caterina, la sua migliore amica ai tempi della Casa famiglia.

Su Rai 2 verrà trasmessa la serie tv N.C.I.S.: a Philadelphia si indaga sull’omicidio di un marinaio che è salito per errore sull’automobile di due trafficanti d’armi… Su Rai 3 verrà trasmesso il programma di Fabio Fazio Che fuori tempo che fa con tanti nuovi ospiti. CI saranno Lorella Cuccarini, Marco Columbro, Alvaro Soler, Luca Marinelli, Isabella Ragonese, Maccio Capatonda e Martina Valcepina.

Su Rete 4 vedremo il film Poliziotto Superpiù, con Terence Hill. L’agente Dave Speed assiste ad un’esplosione atomica, in seguito della quale acquista dei super poteri. QUesti poteri, però, a volte spariscono, e a rivelarne il motivo è Silvius, un vecchietto che in passato ha avuto gli stessi super poteri: ogni volta che Dave vede il colore rosso, diventa una persona normale.

Su Canale 5 andrà in onda la soap Il Segreto. Nella puntata di domenica vedremo che tra don Anselmo e don Berengario si apre un’insanabile frattura a causa del matrimonio tra Lucas e Sol e tra Candela e Severo. Carmelo, intanto, chiede ad Alfonso di aiutarlo ad occuparsi dei canali di irrigazione. Su Italia 1 andrà in onda, invece, il programma Le Iene Show con tanti nuovi servizi.

Domenica sera, 26 febbraio 2017, su La7 andrà in onda il film Casa mia casa mia. L’impiegato milanese Mario Bartoloni deve scambiare la sua sede con il collega Marini, che abita a Roma. I due devono scambiarsi anche la casa ma, giunto nella Capitale, Mario scopre che l’intera palazzina è posta sotto sfratto…