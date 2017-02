Isola dei Famosi 2017, il daytime e le news di oggi 25 febbraio 2017: Raz e Moreno a rischio eliminazione…

Isola dei famosi 2017: lite tra Raz Degan e il rapper Moreno. Le ultime vicende avvenute sull’Isola sono state a dir poco raccapriccianti. La pace sembra un lontano miraggio in quanto i naufraghi continuano ad avere liti e dissapori. Al centro di queste vicende Raz Degan e Moreno Donadoni dove il primo si è isolato dal resto del gruppo mentre il secondo continua a mettere zizzania fra i concorrenti. I due hanno avuto una accesa discussione che per poco non sfociava in una vera e propria rissa a causa di un telo. Raz ha scelto di distaccarsi dagli altri, vivendo per conto suo in una capanna.

Isola dei Famosi 2017: Raz e Moreno saranno espulsi?

Non tutti però sono contro Raz, la cantante Nancy Coppola, ad esempio ha definito Moreno una talpa che mette zizzania. Infatti il cantante è anche il principale responsabile del ritiro di Massimo Ceccherini poiché gli ha riferito che Raz ha parlato male di sua moglie definendola una ‘poco di buono’. Ma i dissapori non finiscono qui: Raz Degan non si è presentato alla prova ricompensa facendo infuriare Stefano Bettarini che ha chiesto alla redazione di prendere dei provvedimenti. Raz e Moreno saranno espulsi? Che risvolti ci saranno nell’edizione dell’Isola dei Famosi 2017?