Riforma pensioni, le novità ad oggi 25 febbraio 2017 su: pensioni anticipate, Ape, Inps, pensione di garanzia, usuranti e precoci

Riforma delle pensioni, le novità. La riforma delle pensioni entra nella seconda fase. L’incontro che si è tenuto lo scorso 21 febbraio tra il Governo ed i sindacati segna ufficialmente l’inizio della nuova fase di confronto sul tema delle pensioni. Il segretario confederale della Cisl, Maurizio Petriccioli, ha evidenziato quali punti il sindacato vorrebbe migliorare nella trasposizione che si è avuta dal verbale d’intesa dello scorso 28 settembre, alle misure contenute nella Legge di Bilancio 2017. “In particolare”, ha spiegato il segretario confederale, “abbiamo chiesto al Ministro di adoperarsi affinché vengano rimossi gli ostacoli che possono impedire ai lavoratori e alle lavoratrici l’utilizzo dei benefici riconosciuti dall’intesa del 28 settembre, con particolare riguardo alla possibilità di cumulo gratuito dei periodi contributivi maturati presso enti diversi, al pensionamento anticipato con 41 anni di contributi per i lavoratori precoci, alle condizioni di accesso all’Ape sociale ed all’Ape volontaria”.

Petriccioli ha proseguito toccando altri temi relativi al mondo delle pensioni:”Abbiamo anche ribadito la necessità di consolidare progressivamente i risultati finora raggiunti con la trasposizione dei contenuti dell’intesa nella legge di stabilità per il 2017, con particolare riguardo alla possibilità di aumentare la platea dei lavori gravosi, in modo da rappresentare un impegno programmatico da acquisire sia nella prossima nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, sia nella legge di bilancio per il 2018″.

Il segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, ha messo a fuoco un’altro tema legato alla riforma delle pensioni, ossia quello dell’occhio critico dell’Ue. Proietti ha affermato:”La spesa per pensioni in Italia è al 10,5% circa 1 punto sotto la media Ue che si attesta al 11,3%.Siamo sbalorditi dalla superficialità, strumentalità e dalla pervicacia con la quale i tecnocrati europei continuano ad affrontare i problemi dell´Unione. Il recente pacchetto previdenza approvato dal Parlamento italiano reintroduce solo un po’ di equità per sanare le ingiustizie introdotte dalla legge Fornero”. Per il sindacalista: “L´Italia, inoltre, ha l’età di accesso alla pensione di 3 anni sopra la media europea che è di 63 anni e 8 mesi a fronte dei 66 e 7 mesi previsti nel nostro Paese. L’Europa dovrebbe preoccuparsi della drammatica mancanza di crescita che da anni politiche restrittive hanno causato e che impedisce di far tornare a crescere nei cittadini dell’Unione il sogno di un’Europa politica, democratica e partecipata”.

Riforma delle pensioni. La “fase due”.

Il segretario generale della Uil, Carmelo Barbagallo, ha commentato l’esito del recente incontro che il suo sindacato ha avuto assieme a Cgil e Cisl con i rappresentanti del Governo sul tema delle pensioni. “Sono trascorsi quasi cinque mesi dalla firma dell’accordo sulle modifiche al sistema previdenziale siglato dal Governo e da Cgil Cisl Uil”, ha ricordato il leader sindacale. “E oggi, come fu sancito con quell´intesa, ha preso il via la seconda fase della trattativa, dedicata, in particolare, alla costruzione di un modello previdenziale per i giovani”, ha aggiunto. “Siamo pronti a proseguire il percorso iniziato lo scorso anno”, ha dichiarato Barbagallo, “per dare risposte e tutele ai giovani spesso costretti a lavori discontinui: peraltro, vista la particolare situazione politica, bisogna accelerare la discussione. Occorre anche rivedere alcuni aspetti relativi alla prima parte e, inoltre, affrontare la questione degli ammortizzatori sociali”. Barbagallo ha anche ricordati i prossimi appuntamenti per la discussione nel merito su pensioni e lavoro:”Già fissati, dunque, gli incontri tecnici per entrare subito nel merito degli argomenti: l’1, il 9 e il 23 marzo sono i giorni individuati per parlare di pensioni, ma anche di lavoro, e per tracciare la strada che si auspica possa condurre a un nuovo accordo”.

Pensioni, Inps. le ultime novità.

Come noto il Civ dell’Inps ha bocciato il bilancio di previsione per il 2017. “Finalmente, la stragrande maggioranza del Civ dell’Inps ha votato contro il bilancio o si è astenuta. È un giudizio di cui non si può non tenere conto. Occorre cambiare modello di governance: l’uomo solo al comando non funziona”.Così il leader Uil, Carmelo Barbagallo, ha commentato la vicenda.”La Uil”, ha precisato Barbagallo,”ha sempre bocciato il bilancio dell’Inps considerandolo falsato dalla mancata separazione di assistenza e previdenza. Nel corso degli ultimi anni, poi, si sono aggiunti ulteriori aspetti negativi da noi sistematicamente evidenziati. Per Barbagallo:”Sono i lavoratori e i datori di lavoro: è a loro che devono essere riconosciute una giusta rappresentanza e una funzione di indirizzo e vigilanza effettiva e cogente”.

Giuliano Cazzola, economista ed esperto di previdenza da “le formiche.net” ha osservato che i motivi della bocciatura sollevati “sono stati più di metodo che di sostanza. In pratica non succede nulla: la decisione passa al Ministero come prevede la legge in casi di contrasto tra gli organi e nel frattempo entra in vigore l’esercizio provvisorio”. Per Cazzola, però, “il dato politico rimane: si tratta di un voto contro Tito Boeri, della continuazione con altri mezzi di un conflitto tra gli organi, aperto da tempo all’interno dell’Istituto. Dobbiamo continuare così? Non toccherebbe al presidente farsi carico del buon funzionamento della governance di un ente tanto importante, la cui attività entra in tutte le famiglie e in tutte le imprese italiane? Ma il Governo – come le stelle – sta a guardare”.

Le pensioni future e la seconda fase delle riforme: le pensioni di garanzia.

Tra le novità che i sindacati vorrebbero introdurre con la seconda fase della riforma delle pensioni, alcune riguaradano le pensioni future. Il segretario confederale della Cgil, Roberto Ghiselli ai microfoni di RadioArticolo1 ha chiarito:“Tra gli argomenti previsti per la fase due del confronto, ci sono materie rilevantissime, come la costruzione di un percorso previdenziale per i giovani, per chi fa lavori discontinui. Poi, c’è la questione dell’aspettativa di vita, del lavoro di cura, della rivalutazione delle pensioni. L’incontro che darà l’avvio della ripresa del negoziato è fissato per il 23 marzo”.

Per Ghiselli:”Dobbiamo affrontare subito la riduzione della precarietà e la maggiore corresponsione di contributi previdenziali per le giovani generazioni. Il problema lo si risolve creando lavoro vero, di qualità, con i contributi versati e con la costruzione di carriere lavorative reali, e quindi giustamente il nostro referendum è finalizzato a colpire delle tipologie che si prestano a usi distorti come i voucher. Abbiamo ipotizzato che dopo 41 anni di attività, un lavoratore pagato sempre e solo con i voucher produrrebbe una ricaduta pari a zero sul piano previdenziale, con un assegno maturato di 200 euro al mese”. “L’idea di fondo, allegata alla fase due e fissata nel verbale che abbiamo già concordato con il governo, è la cosiddetta pensione di garanzia, un meccanismo pensionistico che consenta a chiunque abbia avuto un percorso lavorativo, caratterizzato da lavoro povero e discontinuo, di costruirsi una posizione previdenziale tale da permettere di avere un assegno dignitoso”, ha concluso il sindacalista.