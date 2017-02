Sereno Variabile: anticipazioni della puntata di sabato 25 febbraio 2017

Sereno variabile, anticipazioni. Sabato 25 febbraio 2017 tornerà su Rai 2 una nuova puntata di Sereno Variabile, condotto da Osvaldo Bevilacqua ed in onda a partire dalle ore 17.05. Come ogni settimana Sereno Variabile ci porterà in giro per l’Italia, alla scoperta dei borghi e dei luoghi più belli del nostro bel paese, per scoprire insieme angoli paradisiaci e tradizioni locali. Vediamo dove ci porterà Sereno Variabile nella puntata di sabato 25 febbraio 2017 secondo le ultime anticipazioni…

Sereno Variabile, anticipazioni: alla scoperta della Liguria, tra i paesini di Lavagna, Chiavari, Ne e Cogorno.

Sabato 25 febbraio 2017 tornerà una nuova puntata di Sereno Variabile, in onda su Rai 2 a partire dalle ore 17.05. Ad accompagnarci in questo bellissimo viaggio in Liguria ci sarà come sempre Osvaldo Bevilacqua e secondo le ultime anticipazioni visiteremo i paesi di Lavagna, Chiavari, Ne e Cogorno. In un video pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook di Sereno Variabile Osvaldo ha anticipato che in questa puntata di Sereno Variabile si parlerà della festività del Carnevale, delle tradizioni locali e dei fiori impiegati e coltivati proprio in queste zone. Maria Teresa, inviata di Sereno Variabile, sarà invece a Saronno, per scoprire una nuova varietà di margherita ideata in onore di Italo Calvino.