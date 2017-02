Serie A, 26° giornata: le probabili formazioni, la diretta TV e le ultime news. Domani, domenica 26 febbraio 2017, scendono in campo le squadre di serie A per le partite della 26° giornata di campionato. Alle 12:30 si gioca Palermo-Sampdoria, allo stadio Renzo Barbera del capoluogo siciliano. La squadra di Diego Lopez è alla caccia di punti preziosi in chiave salvezza e potrebbe cambiare modulo, optando per il 4-2-3-1. Balogh, Henrique e Sallai agiranno alle spalle dell’unica punta Nestorovski. Giampaolo avrà gli uomini migliori a disposizione: Bruno Fernandes sarà il trequartista dietro Quagliarella e Muriel. Scalpita il giovane Schick.

Alle 15:00 si giocano cinque partite. La Lazio ospita l’Udinese all’Olimpico, in un match che negli anni passati ha rappresentato una classica sfida per il terzo posto. Inzaghi farà un po’ di turnover in vista della semifinale di Coppa Italia contro la Roma: Murgia e Djorjevic potrebbero sostituire Milinkovic e Immobile. Il Milan va a Reggio Emilia in un campo dove ha sempre sofferto, contro il Sassuolo. Montella darà ancora fiducia a Bacca e, inspiegabilmente, lascerà in panchina Lapadula. Il Sassuolo potrà contare su Matri, ex rossonero col dente avvelenato e sull’estro di Berardi, che contro il Milan si è sempre esaltato.

Chiudono il pomeriggio di serie A le tre sfide di media-bassa classifica Crotone-Cagliari, Chievo-Pescara e Genoa-Bologna. Alle 20:45 l’Inter ospita la Roma nel posticipo serale allo Stadio San Siro. Sfida importantissima in ottica terzo posto. Se i nerazzurri riuscissero a vincere, potrebbero seriamente insidiare le posizioni di Roma e Napoli, attualmente a +8 e +6 sull’Inter. Torna a disposizione Icardi, dopo le intemperanze contro Rizzoli che gli sono costate una squalifica di due giornate.

Pioli potrebbe mettersi a specchio, scegliendo la difesa a 3. Ballottaggio tra Joao Mario e Candreva a centrocampo. Spalletti avrà tutti a disposizione, ad eccezione di Florenzi. Salah sarà titolare, quindi panchina per El Shaarawy e Perotti. Il posticipo del lunedì è Fiorentina-Torino (20:45), in un clima ad alta tensione per i viola dopo la clamorosa eliminazione in Europa League subita giovedì. Diretta TV: tutte le partite saranno trasmesse sui canali Sky Calcio; Premium Sport trasmetterà solo Lazio-Udinese, Sassuolo-Milan, Genoa-Bologna, Inter-Roma e Fiorentina-Torino.