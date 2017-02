Sky Cinema, la notte degli Oscar in diretta tra il 26 ed il 27 febbraio 2017

Tra il 26 ed il 27 febbraio 2017 ci sarà la notte degli Oscar, e per l’occasione a partire dalle 22.50 Sky Cinema Oscar® HD e TV8 manderanno in diretta la magica Notte degli Oscar® 2017 con il Red Carpet e tutte le premiazioni in esclusiva, da Los Angeles. Ad introdurre l’ 89° edizione degli Academy Awards®, dalle 22.50, saranno presenti in studio il critico cinematografico Gianni Canova e i giornalisti Francesco Castelnuovo e Denise Negri, che accompagneranno gli spettatori lungo l’arco dell’intera serata, commentando i momenti salienti della cerimonia. Ospiti in studio anche Diletta Leotta, volto di Sky Sport, e Frank Matano, giudice di Italia’s Got Talent. Gli aggiornamenti sul live sono disponibili su skycinema.it/oscar e sulle pagine Facebook, Twitter e Instagram di SkyCinemaIT. Gli spettatori avranno inoltre la possibilità di seguire e commentare l’evento con l’hashtag #SkyCinemaOscar.

Notte degli Oscar, il programma su Sky.

L’evento sarà riproposto integralmente lunedì 27 febbraio su Sky Cinema Oscar® HD a partire dalle 10.20, mentre in prima serata sarà proposta una ricca sintesi della cerimonia, “Il meglio della Notte degli Oscar® 2017”, in onda su Sky Cinema Oscar® HD alle 21.15 e su Sky Uno HD dalle 23.30 (disponibile anche su Sky On Demand).Sky Cinema è da sempre la casa degli Oscar® e anche quest’anno, in occasione dell’89ª edizione degli Academy Awards®, ha dedicato un intero canale acceso 24 ore su 24 ai film premiati con l’ambita statuetta, da sabato 18 febbraio a domenica 5 marzo.

Su Sky Cinema Oscar®HD l’intera giornata di domenica 26 febbraio sarà dedicata ai film premiati nell’edizione 2016 degli Oscar®: si parte alle 8.20 con THE HATEFUL EIGHT, film vincitore per la Miglior colonna sonora firmata da Ennio Morricone; a seguire, alle 11.10, SPECTRE, premiato per la Migliore canzone originale (Writing’s on the wall di Sam Smith e Jimmy Napes) e IL PONTE DELLE SPIE (alle 13.40), vincitore della statuetta per il Miglior attore non protagonista grazie all’interpretazione di Mark Rylance. Alle 16.05 è l’ora di REVENANT – REDIVIVO, il film vincitore di 3 premi Oscar®, valso a Leonardo DiCaprio l’ambita statuetta come migliore attore protagonista e la seconda consecutiva per il regista Alejandro González Iñárritu (dopo Birdman nell’edizione 2015). Alle 18.45 è la volta di IL CASO SPOTLIGHT, premiato per il Miglior film e la Miglior sceneggiatura originale, mentre in prima serata alle 21.15 troviamo INSIDE OUT, il capolavoro d’animazione Disney/Pixar, vincitore del Miglior film d’animazione, che esplora le interazioni tra le emozioni che abitano la testa di una ragazzina.