Tagli di capelli, colorazioni e make-up: tutto per la primavera estate 2017…

Tagli di capelli e colorazioni 2017: dai capelli lunghi a quelli corti. La primavera è ormai alle porte. La parola d’ordine in tema di tagli di capelli primavera estate 2017 sarà movimento. Dite pure addio a styling troppo costruiti e date il benvenuto alla libertà di wavy hair cut, frange scomposte e ciocche ribelli. Styling apparentemente casuali, ma abilmente studiati per valorizzare il volto. Via ai raccolti per chi è affezionato ai propri capelli lunghi, mentre i corti si faranno sempre più sbarazzini alternandosi tra irriverenti pixie cut e bob che richiamano l’allure sixties, mentre i ricci esplodono ben definiti. Il tutto sarà accompagnato da giochi cromatici con il rosa, il silver, il chocolate e il cherry bombre enfatizzano i volumi e le geometrie dei tagli con punti luce nei toni fragola molto luminosi.

Colorazioni capelli 2017: tutti le colorazioni e il make-up in vista della primavera.

I rossi saranno protagonisti con toni fiammeggianti del tramonto e da piccanti accenti “hot ginger”, mentre i bruni saranno della nuances liquirizia, caffè e cioccolato e verranno illuminati da graffiature tiger eye, decisamente il colore must have. Per quanto riguarda il make-up, il viso si vestirà di bagliori leggeri, mentre le palpebre saranno rosee e romantiche, così come le labbra si faranno glossy. L’eccezione che confermerà la regola poi, sarà rappresentata da proposte trucco più intense.