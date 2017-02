Verissimo: il look di oggi di Silvia Toffanin in total white

Silvia Toffanin, il look di oggi sabato 25 febbraio 2017 nella puntata di Verissimo. Anche questo sabato alle 16.10 su Canale 5 vedremo una nuova puntata di Verissimo, il rotocalco condotto da Silvia Toffanin. Quale look avrà scelto Silvia Toffanin per la puntata di oggi? Dal profilo Instagram della trasmissione ci sono alcune anticipazioni…

Sceglie un look total white Silvia Toffanin nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 25 febbraio 2017, con una raffinata tuta jumpsuit monospalla, con scolloo a cuore e pantalone a vita alta con dettaglio in oro. Il suo look è abbinato ad un makeup molto leggero nei toni del rame sugli occhi. Sarà ospite oggi a Verissimo il cantante Al Bano. In trasmissione anche Bianca Atzei, l’attrice del Segreto interprete di Bianca. Come sempre una puntata intensa, con i protagonisti delle serie di Mediaset e dello spettacolo. Al Bano e Bianca Atzei sono reduci dall’esperienza di Sanremo 2017. Cosa racconteranno alla padrona di casa Silvia Toffanin? Lo scopriremo oggi in puntata a Verissimo alle 16.10 su Canale 5.