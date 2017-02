Verissimo news: ospite Carmen Canivell, interprete ne Il Segreto di Gracia, Hermosa di nome e di fatto…

Verissimo ultime news sabato 25 febbraio 2017 – Gracia Hermosa de Il Segreto – ospite della puntata di sabato 25 febbraio 2017. Ci ritroviamo con le news e le anticipazioni del salotto di Silvia Toffanin – Verissimo – che anche questo pomeriggio ha visto la dolcissima e bravissima padrona di casa intrattenersi in studio con i più importanti ospiti del mondo dello spettacolo e della TV, in una puntata che ha avuto come indubbi protagonisti i cantanti Albano Carrisi e Bianca Atzeni, entrambi reduci dalle esperienze sanremesi. Ma anche oggi, come sempre, tengono banco le interviste in esclusiva della bellissima Silvia ai principali personaggi della soap opera spagnola Il Segreto, con un’ospite che arriva in prima assoluta: Carmen Canivell, a Puente Viejo Gracia Hermosa!

«Il futuro di Gracia e Hipólito». Verissimo anticipazioni e news: Carmen Canivell de il Segreto nella puntata di sabato 25 febbraio 2017.

E dunque le news di Verissimo – insieme alle anticipazioni de il Segreto – ci mostrano la prima intervista nel salotto della Toffanin alla giovane, bella e simpatica attrice spagnola Carmen Canivell, che interpreta nella saga di Puente Viejo un ruolo assai importante: quello della nuova consorte di Hipólito Mirañar, Gracia Hermosa. Abbandonato dalla prima moglie Quintina per un lanciatore di coltelli, il figlio di Pedro e Dolores ha vissuto un periodo di depressione e di sbandamento, dal quale è uscito grazie alla presenza al suo fianco di Gracia, che grazie alla sua bellezza – una donna Hermosa di nome e di fatto! – unita a un carattere paziente, simpatico e gioviale, ha saputo sostituire la circense nel cuore del giovane Mirañar. E la coppia ci terrà compagnia ancora per un lungo periodo, secondo le anticipazioni che l’attrice iberica ha confidato a Silvia!