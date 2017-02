Albano Carrisi, Romina Power, Loredana Lecciso, ultime news gossip, oggi 26 febbraio 2017

Albano Carrisi si racconta a Verissimo. Nella puntata di ieri di Verissimo, ospite d’eccezione il cantante Al Bano che si è raccontato nel profondo, parlando anche del periodo successivo alla separazione con la ex moglie Romina Power. Albano ha raccontato di quanto sia stato male dopo la fine della relazione con Romina Power. Il cantante di Cellino San Marco durante un’intervista nel salotto televisivo di Verissimo si è aperto su uno dei periodi più difficili della sua vita.”Romina? Quando è finito tutto, mi sembrava di camminare in un cimitero e non in casa mia. Ho dovuto ricominciare da capo e ho incontrato Loredana. E’ stata una boccata d’ossigeno. Ho messo al mondo due figli che sono stati due supporti importanti. Poi Loredana mi ha spiazzato con la sua decisione di voler fare tv. Io non condividevo ma ognuno è libero di fare le proprie scelte”.

Albano Carrisi e Romina Power, un nuovo sodalizio artistico.

Dopo ci fu un periodo di grande tensione tra i due, che per fortuna, fu superato, e dopo qualche anno Al Bano e Romina hanno ripreso anche a cantare insieme. “Fino a quel momento avevamo cantato più nei tribunali che sul palco. Nelle tre serate in cui abbiamo cantato a Mosca siamo passati attraverso tre stagioni: inverno la prima sera, primavera la seconda e poi l’estate. Ho assistito alla commozione dei miei figli, di mia madre. E’ meglio sotterrare l’ascia di guerra che tenerla in mano. Oggi cantare insieme a Romina è divertimento e stare sul palco è gioia. In questo devo dire che Loredana si è comportata benissimo”, ha raccontato.