Amnistia e Indulto, Carceri e detenuti: le ultime news ad oggi 26 febbraio 2017. Una nuova settimana di lavori parlamentari sta per iniziare e se da un lato c’è la possibilità di ascoltare l’esponente radicale Rita Bernardini a TGCOM24 che spiegherà lo scopo dello sciopero della fame intrapreso da 20 giorni, dall’altro c’è martedì la prossima riunione della Commissione Giustizia al Senato che vede calendarizzato nell’ordine del giorno l’esame congiunto di amnistia e indulto. Scopriamo le ultime news sul fronte Giustizia ad oggi 26 febbraio.

Sulle pagine dell’Espresso Roberto Saviano torna a parlare del reato di tortura, una delle ultime dimenticanze in tema di giustizia, nonostante i propositi del Governo Renzi e la condanna della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. “Introdurre il reato di tortura in Italia – scrive Saviano – non è una concessione, ma una necessità ed è criminale non averlo ancora fatto perché sono soprattutto le forze dell’ordine ad aborrire i giustizieri solitari, quelli che ignorano leggi e tribunali, che processano, giudicano e nel caso condannano. Che ignorano l’esistenza di un sistema carcerario (anch’esso in condizioni assai critiche) che però non avrebbe la funzione di punire ma di recuperare e reinserire chi ha sbagliato nella società. Badate che non sto descrivendo un mondo ideale, non sto sognando a occhi aperti, ma sto dicendo che tutto ciò che si discosta da quanto ho appena descritto è illegale. (…) La storia di questo reato negato, di un reato che fa vittime, ma che non esiste, è la storia delle alleanze improponibili.

Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone, Antonio Marchesi, presidente di Amnesty International Italia, Luigi Manconi, presidente di A Buon Diritto e Antonio Gaudioso, segretario generale di Cittadinanzattiva hanno scritto una lettera importantissima al Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

Gli hanno chiesto di adottare la legge sul reato di tortura, nell’interesse di tutti. Gli hanno raccontato come è stata trattata in Senato, gli hanno suggerito come evitare che la legge, nuovamente modificata, ritorni alla Camera per nuova discussione”.

