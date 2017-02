Anticipazioni il Segreto, le trame del 26, 27 e 28 febbraio 2017: la sfrontatezza di Rafaela e la fedeltà di Matías…

Anticipazioni il Segreto, le trame di domenica 26, lunedì 27 e martedì 28 febbraio 2017 – «Il fiuto della Valdesace» – Carissimi aficionados della soap iberica più amata in Italia, le anticipazioni delle ultimissime puntate che nel nostro Paese vanno in onda alla fine di febbraio, si incentrano inizialmente su Camila. La bella cubana mostra un notevole spirito di intrapresa, e un ottimo fiuto per gli affari, proponendo a Elias e Beatriz di aprire insieme una profumeria. La proposta viene accolta con favore. Aria più pesante, invece, in casa Castañeda: infatti le anticipazioni de Il Segreto ci dicono che Raimundo e Matías sono pronti a restituire le matrici per falsificare le banconote, ma vengono scoperti da Emilia ed Alfonso. I due proibiscono a Raimundo di coinvolgere il ragazzo nei suoi traffici con gli anarchici.

«Penuria d'acqua a Miel Amarga!» Intanto le anticipazioni de Il Segreto ci riferiscono che Carmelo chiede aiuto ad Alfonso per individuare il punto in cui Hernando ha creato la deviazione dei canali di irrigazione, causando la scarsità di acqua a Miel Amarga. Mauricio riferisce dell'incontro tra Alfonso e Carmelo a Francisca, che – scontenta per la troppa genericità dell'informazione – esige che il capomastro scopra esattamente che cosa si siano detti!

«Atmosfera 'caliente' intorno a Rafaela…» Secondo le anticipazioni de Il Segreto, Camila e Beatriz si preparano a trascorrere una giornata a La Puebla con Elias, ma la Valdesace insiste con suo marito Hernando affinché anch'egli sia della partita. Intanto Gracia e Mariana seguono non senza qualche apprensione i lavori della loro boutique. Rafaela sembra avere uno spiccato e del tutto particolare interesse per Matías. L'affascinante e intraprendente ragazza sfrutta ogni occasione per mettere in imbarazzo il figlio adottivo di Emilia e Alfonso, arrivando fino a un vero e proprio tentativo di seduzione! Solo la fedeltà di Matías a Prado gli impedirà di diventarne l'amante! Nel frattempo Ramiro, che di Rafaela si è innamorato, cerca di parlarle, ma la ragazza gli sfugge, tanto da far supporre al Castañeda che sia stata proprio sua madre Rosario a metterla in guardia dal suo corteggiamento. Ma le cose – e lo abbiamo già visto nelle nostre anticipazioni – stanno un po' diversamente… Frattanto Dolores racconta a Camila come Hernando si stia comportando male con tutti i paesani, e soprattutto con Severo Santacruz, incolpato dall'hidalgo dell'incendio al Jaral…