Anticipazioni Il Segreto, trama doppia puntata domenica 5 marzo 2017: L’inopinata sollecitudine di Francisca per…?

Il Segreto, le Anticipazioni e la trama del doppio episodio di prima serata di domenica 5 marzo 2017. «I divieti di Hernando» – Secondo le anticipazioni de Il Segreto Elias è costretto a spiegare a Camila che non può più frequentarla a causa del divieto di Hernando. Frattanto Matías riceve una bellissima lettera d’amore da parte di Prado, ma non riesce a risponderle perché Rafaela incomincia a far presa su di lui. Donna Francisca chiede a Mauricio di non perdere mai d’occhio Raimundo Ulloa, perché è molto preoccupata per la sua incolumità. Camila e la Montenegro si incontrano presso la nuova boutique di Puente Viejo, quella aperta da Gracia e Mariana. La hidalga e la bella cubana non se le manderanno a dire…

«’Stretti, stretti, nell’estasi d’amor’…» Il Segreto, le Anticipazioni e la trama del doppio episodio di prima serata di domenica 5 marzo 2017.

Secondo le anticipazioni de Il Segreto Hernando confida a Rogelia di non poter amare Camila a causa di un segreto legato al suo oscuro passato. La Montenegro nel frattempo difende Raimundo dalle pesanti accuse di don Berengario, mentre Matías e Rafaela si addormentano stretti l’uno accanto all’altra! Alfonso e Carmelo continuano a collaborare per aiutare Severo. Qualcosa, però, non quadra…