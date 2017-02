Anticipazioni Il Segreto, trame future e puntate Spagnole: Caridad, la sorella gemella di Fe!

Anticipazioni Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). Trame future e Puntate Spagnole – «Arriva Caridad!» – Mentre nelle puntate italiane assistiamo all’esordio di un nuovo personaggio, Hernando Dos Casas, tutore di Beatriz e pronto a dare battaglia a Francisca e Severo che ritiene responsabili della rovina e della morte della famiglia Mella, le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto, rivelano che a breve spunterà un nuovo personaggio: arriverà infatti a Puente Viejo la sorella gemella di Fe, Caridad!

«Fe e i conti con il passato» Anticipazioni Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo). Trame future e Puntate Spagnole.

E così, secondo le anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto (El Secreto de Puente Viejo), la domestica di Villa Castro-Montenegro inizierà ad avere un ruolo importante all’interno della trama della anmatissima soap spagnola e a quanto pare dovrà fare i conti con il suo passato, rimasto per troppo tempo oscuro! Pare, come rivelano le anticipazioni Il Segreto, che Fe non sarà affato contenta dell’arrivo di Caridad a Puente Viejo, anche perché comparirà senza alcun preavviso e affermerà di essere intenzionata a restare a lungo accanto alla sorella. La gemella della domestica nasconde anch’essa un segreto? Darà filo da torcere alla sorella oppure è arrivata in paese per vendicarsi di un torto subito da qualcuno?